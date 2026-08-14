Inscrições para Corrida 100% Jesus 2026 estão abertasFoto: Douglas Smmithy
A programação reúne três modalidades. Os corredores poderão escolher entre os percursos de 10 quilômetros e 5 quilômetros, enquanto a caminhada de 3 quilômetros abre espaço para quem está começando a praticar atividade física ou prefere um ritmo mais tranquilo. A proposta é reunir públicos diferentes em torno do esporte e de uma mensagem de fé e superação.
As inscrições permanecem abertas até 22 de agosto e podem ser feitas pela plataforma Ticket Sports. Os participantes inscritos receberão um kit composto por camiseta oficial, viseira, sacochila e número de peito com chip de cronometragem. Quem completar o percurso também receberá uma medalha.
Mais do que uma disputa por tempo ou colocação, a corrida foi pensada como uma experiência de confraternização. A organização destaca a intenção de estimular hábitos saudáveis, incentivar a prática esportiva e criar um ambiente de encontro entre pessoas que compartilham valores, desafios e a mesma fé.
A proposta também amplia o alcance do evento ao oferecer percursos com diferentes níveis de exigência. Para alguns participantes, os 10 quilômetros podem representar um desafio pessoal. Para outros, os 5 quilômetros serão a oportunidade de testar os próprios limites. Já os 3 quilômetros da caminhada permitem uma participação mais acessível, sem a pressão característica de uma prova de corrida.
A Corrida 100% Jesus 2026 é organizada pela ANDA Esportes Produção e Desenvolvimento e conta com apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras.
Com a combinação de atividade física, convivência e espiritualidade, o evento pretende transformar a corrida em uma experiência que vai além da linha de chegada. Para muitos participantes, a medalha será apenas uma lembrança de um momento marcado por esforço, fé e superação.
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