Unidades de saúde de Rio das Ostras promovem ações de orientação e prevenção contra hanseníase e tuberculose ao longo de agosto - Foto: Divulgação

Unidades de saúde de Rio das Ostras promovem ações de orientação e prevenção contra hanseníase e tuberculose ao longo de agostoFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2026 14:30

Rio das Ostras - Duas doenças conhecidas há décadas continuam exigindo atenção, informação e diagnóstico no tempo certo. Duas doenças conhecidas há décadas continuam exigindo atenção, informação e diagnóstico no tempo certo. Em Rio das Ostras, as campanhas de combate à hanseníase e à tuberculose ganharam uma programação integrada neste mês, com atividades nas unidades da rede municipal até o fim de agosto. A mobilização reúne profissionais de saúde e moradores em salas de espera, palestras, grupos de atendimento e outras atividades educativas. A proposta é aproximar a informação da população e reforçar cuidados que podem fazer diferença tanto no diagnóstico quanto no tratamento das doenças.

No caso da hanseníase, o Agosto Roxo chama atenção para a importância de reconhecer os sinais da doença e buscar atendimento o quanto antes. O diagnóstico precoce ajuda a evitar incapacidades e também contribui para interromper a cadeia de transmissão. Outro foco da mobilização é a identificação de pessoas que tiveram contato com pacientes diagnosticados com hanseníase. A rede municipal pretende intensificar a busca e a realização de exames nesses casos, uma estratégia importante para detectar a doença ainda nos estágios iniciais.

A tuberculose também está no centro da programação. O Estado do Rio de Janeiro dedica o mês de agosto ao fortalecimento das ações contra a doença, e Rio das Ostras adotou o lema "Compromisso com a Vida: Interrupção Zero! Sim, Podemos Acabar com a Tuberculose como Problema de Saúde Pública". As atividades abordam sintomas, diagnóstico, exames, tratamento e prevenção. A orientação também destaca a importância de procurar uma unidade de saúde diante de sinais que possam indicar uma doença respiratória e seguir corretamente o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde.

A programação já passou por unidades como Rocha Leão, Âncora, Boca da Barra e Nilson Marins e continua ao longo do mês em diferentes pontos da cidade. Nesta quinta-feira (13), a USF Cidade Praiana recebe, às 8h, uma atividade em sala de espera com informações sobre sintomas, diagnóstico precoce, exames, tratamento e prevenção da hanseníase e da tuberculose. Às 9h30, a USF Nova Cidade promove ação educativa com o mesmo foco.

Na próxima segunda-feira (18), a USF Nova Cidade terá nova atividade às 9h30. No mesmo dia, a USF Nova Esperança realiza, às 9h, palestra de orientação, com distribuição de panfletos e cartazes educativos sobre hanseníase e tuberculose. A USF Cantagalo também promove, às 9h, uma ação de conscientização sobre sintomas, diagnóstico precoce, exames, tratamento e prevenção.

Na terça-feira (19), a USF Recanto realiza, às 9h, orientações em sala de espera. A Clínica da Família promove, no mesmo horário, uma atividade dedicada à hanseníase, com informações sobre sintomas, diagnóstico, exames e tratamento. Às 13h30, o NASCA recebe atividades em sala de espera e nos grupos destinados a adolescentes e familiares.

Na quarta-feira (20), a USF Dona Edimeia promove, às 8h, uma ação educativa sobre hanseníase e tuberculose. Também às 8h, a USF Claudio Ribeiro realiza atividade de conscientização sobre as duas doenças. Já a USF Mar do Norte promove, às 9h, palestra com foco nos sintomas respiratórios e na prevenção da tuberculose.

Na quarta-feira (26), a Clínica da Família realiza, às 9h, orientações sobre tuberculose, com informações sobre sintomas, diagnóstico, exames, tratamento e prevenção. A USF Operário promove, no mesmo horário, ação educativa sobre hanseníase e tuberculose. Às 13h30, o NASCA retoma atividades nos grupos de adolescentes e familiares.

Na quinta-feira (27), a USF Nova Esperança recebe, às 8h, nova palestra de conscientização e orientação, com distribuição de materiais educativos sobre hanseníase e tuberculose. No encerramento da programação, no dia 31 de agosto, a USF Rocha Leão promove, às 8h, atividade sobre tuberculose em sala de espera, com orientações sobre sintomas, diagnóstico, exames, tratamento oferecido pelo SUS, prevenção e busca ativa de pessoas com sintomas respiratórios.

Durante todo o mês, a USF Mar do Norte mantém, das 8h às 17h, a exibição de vídeo educativo na sala de espera com informações sobre hanseníase, incluindo sintomas, diagnóstico precoce, exames, tratamento e prevenção.

A mobilização reforça que informação também é uma ferramenta de cuidado. Quanto mais cedo uma pessoa reconhece os sinais, procura atendimento e segue as orientações dos profissionais, maiores são as possibilidades de evitar complicações e reduzir a transmissão. A participação da comunidade também é parte importante desse processo, já que as ações foram planejadas para levar conhecimento aos moradores e ampliar o acesso às orientações sobre duas doenças que ainda fazem parte da realidade da saúde pública.