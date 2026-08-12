Audiências do Planejamento e Orçamento Participativo reúnem moradores para discutir prioridades de investimentos nas diferentes regiões de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Moradores de Rio das Ostras ganham voz nas escolhas que podem transformar os bairros
Últimas audiências do Planejamento e Orçamento Participativo acontecem em Cantagalo e no Parque Zabulão, com opção de participação pela internet
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Calor, chuva e ventania: Defesa Civil de Rio das Ostras reforça alerta e orienta moradores
Mudanças no cenário climático exigem atenção redobrada da população para períodos de calor intenso, estiagem, temporais, alagamentos e incêndios
Reintegração de 460 funcionários leva trabalhadores a assembleia nesta quarta-feira
Liminar anula demissões e determina retorno de 460 funcionários da Rio+Saneamento
Pescadores de Rio das Ostras ganham oficina para atualizar conhecimentos sobre legislação
Capacitação gratuita reúne Prefeitura e Fiperj para orientar profissionais sobre normas, direitos e obrigações da atividade pesqueira
Feira da Onda transforma Rio das Ostras em palco para novos talentos da arte
Evento reúne mais de 70 apresentações de alunos de música, dança e teatro em três dias de programação gratuita no Centro
Drogas e dinheiro são abandonados durante ação do 32º BPM em Rio das Ostras
Patrulhamento no Palmital terminou com apreensão de crack, cocaína, celulares e R$ 236; três pessoas foram abordadas e liberadas após registro da ocorrência
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