Audiências do Planejamento e Orçamento Participativo reúnem moradores para discutir prioridades de investimentos nas diferentes regiões de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Audiências do Planejamento e Orçamento Participativo reúnem moradores para discutir prioridades de investimentos nas diferentes regiões de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2026 10:57 | Atualizado 12/08/2026 10:57

Rio das Ostras - O que falta no bairro, o que precisa melhorar e quais ações devem receber atenção do poder público. Essas são algumas das perguntas que podem encontrar resposta na participação dos moradores de Rio das Ostras no O que falta no bairro, o que precisa melhorar e quais ações devem receber atenção do poder público. Essas são algumas das perguntas que podem encontrar resposta na participação dos moradores de Rio das Ostras no Planejamento e Orçamento Participativo (POP) 2026 . A população ainda pode apresentar suas prioridades até sexta-feira (14), por meio das últimas audiências presenciais e também pela internet.

A etapa final dos encontros será realizada em duas regiões da cidade. Nesta quarta-feira (12), a comunidade do Setor J participa da audiência em Cantagalo. A reunião acontece na Sala do Projeto de Educação Ambiental (PEA) Rede Observação, localizada na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, sobreloja, no Shopping do Produtor, Edifício Massena 03.

O último encontro presencial será realizado no Setor E, que reúne Village Sol e Mar, Nova Cidade, Gelson Apicelo, Parque Zabulão, Liberdade e Parque São Jorge. A reunião acontece na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, na Rua Bangu, nº 1615, no Parque Zabulão.

A proposta do POP é colocar o morador no centro das discussões sobre o futuro da própria comunidade. Durante as audiências, os participantes podem apontar problemas, sugerir melhorias e indicar quais demandas consideram mais urgentes para suas regiões.

As contribuições ajudam o Município a identificar as necessidades de cada território e servem como referência para o planejamento das ações e dos investimentos públicos. As sugestões também integram o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027.

Quem não puder participar presencialmente também tem a possibilidade de contribuir pela internet. O acesso é feito pelo portal do POP, onde o morador deverá informar o CPF e selecionar a localidade onde reside.

Cada participante poderá indicar até 10 demandas que considera prioritárias. A ferramenta amplia a participação popular e permite que moradores que não conseguem comparecer às reuniões também apresentem suas propostas.

A participação popular é uma das principais ferramentas do Planejamento e Orçamento Participativo, porque aproxima as decisões públicas das necessidades encontradas no cotidiano. Uma demanda apresentada por um morador pode revelar um problema que afeta toda uma comunidade e ajudar a direcionar futuras ações.

Com o encerramento da etapa presencial, o POP conclui mais uma fase de escuta das comunidades. Até o fim do prazo, moradores ainda podem registrar suas prioridades e contribuir para que o planejamento municipal esteja mais próximo da realidade dos bairros.