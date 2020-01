Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou em mais uma importante campanha neste primeiro mês do ano – a do Janeiro Roxo, que tem como objetivo chamar a atenção da população sobre a importância da prevenção e tratamento adequado da Hanseníase. O tema adotado este ano foi “Hanseníase – Diagnóstico Precoce Sim, Incapacidades Não!”.



As atividades começaram na última segunda-feira, com palestra do Grupo Hiperdia, no Centro de Saúde Extensão do Bosque, e Sala de Espera na Clínica da Família. Na terça-feira, o Posto de Saúde de Boca da Barra, e na quarta, o Posto de Cláudio Ribeiro, do Jardim Mariléa, também receberam a palestra.



Durante todo o mês de janeiro, serão realizadas ações sobre o tema em várias Unidades de Saúde do Município. Segundo a enfermeira e coordenadora do Programa de Controle da Hanseníase de Rio das Ostras, Karla Cristina Silva Viana, essa campanha é de suma importância para a população, pois trata-se de um permanente problema de saúde pública no Brasil, que ocupa a segunda posição do mundo entre os países que registram casos novos.



A coordenadora ressalta que é muito importante trabalhar na prevenção, uma vez que o diagnóstico tardio pode provocar incapacidades físicas bem visíveis. “O tratamento da Hanseníase é gratuito e fornecido pelo SUS. É fundamental que as pessoas com suspeitas ou que residem com alguém com diagnóstico de hanseníase, devem procurar uma Unidade de Saúde próxima para serem examinadas e orientadas, para reconhecimento dos sinais e sintomas da doença e, consequentemente, iniciar o tratamento adequado”, destaca Karla.



O Programa de Controle da Hanseníase acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro de Saúde Extensão do Bosque (Sala 26). Mais informações pelo telefone: (22) 2771-4170.



O Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase é comemorado neste último domingo do mês de janeiro.



HANSENÍASE – A doença atinge, principalmente, a pele e os nervos periféricos, dos braços, mãos, pernas, pés e rosto, conferindo à ela um alto poder incapacitante, sendo este o principal responsável pelo estigma e discriminação às pessoas acometidas pela doença, que podem ser de ambos os sexos e de qualquer idade.



Os sinais e sintomas mais frequentes são: manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo com diminuição ou perda da sensibilidade ao calor, à dor e ao tato; caroços e inchaços pelo corpo, em alguns casos avermelhados e doloridos, entre outros.