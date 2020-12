Por Ana Clara Menezes

Publicado 11/12/2020 16:27 | Atualizado 11/12/2020 16:37

Rio das Ostras - Na reunião da Comissão Municipal de Enfrentamento da Covid-19 de Rio das Ostras desta quinta-feira, 10 de dezembro, juntamente com o Ministério Público (MP), foram reavaliados os indicadores epidemiológicos e de saúde, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e Rio das Ostras avançou para a Bandeira Vermelha.

A cidade contabiliza 3360 casos da Covid-19 confirmados, 105 óbitos registrados e 2 óbitos em investigação. Os leitos clínicos, estão 97% ocupados e os leitos de UTI, 90,9% ocupados, segundo a Prefeitura.Mas diante das medidas que já vinham sendo tomadas pela Administração, ficam valendo até a próxima, as restrições do, publicado no Jornal Oficial nº 1258 de 02 de dezembro, disponível no site oficial – www.riodasostras.rj.gov.br O Prefeito Marcelino Borba conseguiu junto ao MP manter as medidas do último decreto para evitar ações mais rígidas, mas é preciso, mais do que nunca, da colaboração individual de toda população.Embora esteja disponível no site oficial as regras específicas da Bandeira Vermelha, ficam valendo até a quarta-feira a; e o funcionamento de feiras livres, casas de festas, boates e casas de shows com venda ou não de ingressos. Fica suspensa a execução de qualquer tipo de música, seja ambiente, voz e violão, banda, DJ, entre outros, em diversos estabelecimentos e locais públicos.As limitações de mesas dos quiosques e demais estabelecimentos - restaurantes, bares, depósitos, bares com serviço completo de gastronomia e lanchonetes, também continuam. Assim como os horários de funcionamento e a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas em balcões dos estabelecimentos de qualquer natureza, permitindo a comercialização apenas para retirada ou delivery.A pandemia é uma crise sanitária nunca vista nos últimos tempos e suas consequências são gravíssimas. Não só em Rio das Ostras, mas em todo Estado do Rio de Janeiro, as redes pública e particular estão com ocupação máxima e nenhum recurso a mais freará a contaminação se não houver uma conscientização de todos., mas o apelo é que as pessoas saiam de casa somente para o extremamente necessário, evitando aglomerações, e sempre usando máscara e respeitando as medidas sanitárias.O Município precisa reduzir urgentemente os índices de propagação da Covid-19 para evitar medidas mais duras, e para isso é necessária a colaboração de todos.