Publicado 08/12/2020 13:34 | Atualizado 08/12/2020 13:37

Rio das Ostras - O coordenador do Departamento Jurídico do Sindicato dos Professores de Macaé e Região, Dr. Fábio Diniz, tomou posse no dia 1º de dezembro, como membro da direção do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro (Saerj). Claudio Goulart é o novo presidente da entidade, tendo como vice-presidente Adilza de Carvalho Nunes, eleitos em outubro por eleição on-line com 88% dos votos.



Entre as propostas estão: a defesa firme e sem qualquer hesitação das prerrogativas da advocacia fluminense em suas mais diferentes facetas; A defesa, a promoção e o avanço dos direitos trabalhistas, sociais e econômicos que constam em nossa Constituição e nos Documentos Internacionais que orientam o tema.



A presença de Fábio Diniz entre o corpo diretor do Sindicato dos Advogados reforça o compromisso do Sinpro Macaé e Região pelos direitos dos trabalhadores. “A minha participação na diretoria do Saerj agrega e reforça o compromisso que tenho como Coordenador Jurídico do Sinpro Macaé e Região, uma vez que se trata de duas entidades de representação de empregados. Portanto, ficamos mais fortes para lutar pelos interesses e direitos da categoria”, disse.



Fábio também contou sobre a representatividade jovem e feminina no Sindicato. “O Sindicato dos Advogados teve uma grande renovação de seus quadros, rejuvenescendo as lideranças, e ampliando o espaço das mulheres em sua diretoria executiva, que ocupam quatro, dos sete cargos, sendo, pela primeira vez, maioria nesta representação”, disse.