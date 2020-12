A Feira Literatura e Cultura de Rio das Ostras é palco de uma série de atividades, incluindo shows, lançamentos de livros e muito mais Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 17:12 | Atualizado 10/12/2020 17:23

Rio das Ostras - Há seis edições a Feira Literária e Cultura de Rio das Ostras (Flic) tem estimulado a produção intelectual da Região. Este ano, por causa da pandemia da Covid-19, será totalmente on-line por meio das redes sociais do evento e acontecerá entre os dias 11, sexta, e 13, domingo.



Forte apoiador da Flic, o Sindicato dos Professores de Macaé e Região participará de um Bate Papo abordando o tema “Educação em Tempos de Pandemia” neste sábado, 12. As professoras Guilhermina Rocha, Presidente do Sinpro, Ivânia Ribeiro, vice-presidente, e Andrea Prestes, historiadora e escritora, vão falar sobre os desafios de se manter a educação remotamente num momento em que os professores tiveram que se reinventar pedagogicamente para que as aulas não fossem suspensas. A mediadora ficará por conta da professora Carla Beatriz.



Desde que o Coronavírus começou a amargar vidas em território brasileiro, o Sinpro Macaé e Região lutou bravamente para que vidas e saúde de professores e alunos das escolas particulares fossem preservadas. Mesmo diante da pressão dos donos de escolas para que as aulas presenciais voltassem, os docentes tiveram o apoio do Sindicato.



Um dos grandes destaque do trabalho do Sinpro foi a articulação junto a Fundação Oswaldo Cruz para a aplicação de uma pesquisa inédita com o professorado, que diagnosticou os impactos causados pela pandemia no trabalho e na saúde, principalmente mental, dos profissionais de educação, que agora têm tido a necessidade de se adaptar ao formato remoto de ensino.



Todos estes pontos e desafios serão abordados durante o Bate Papo. “Precisamos levar esta conversa como ferramenta de diálogo, já que a Flic é um evento de promoção intelectual e reflexão. A educação se passa também pelo debate e vamos levar nosso posicionamento em relação a valorização de tomadas de decisões em cima de argumentos científicos e não de ‘achismo’”, disse Guilhermina Rocha, presidentes do Sinpro Macaé e Região.



FLIC - A Feira Literatura e Cultura de Rio das Ostras é palco de uma série de atividades, incluindo shows, lançamentos de livros, apresentações teatrais, bate-papos literários, contação de histórias, oficinas e muito mais.



Geralmente o evento acontece no bairro Âncora para que se torne mais democrático e acessível a todos os públicos, diminuindo fronteiras entre o saber. Este ano, a Flic faz homenagem a Sagui Gepeto, Dorival Caymmi e Márcia Kanitz.



A programação completa você pode encontrar nas redes oficiais da Feira.