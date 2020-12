O evento será no dia 10, às 15 horas, no Parque Natural Municipal dos Pássaros Divulgação/Mauricio Rocha

Por O Dia

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, reinaugura na próxima quinta-feira (10), às 15 horas, a ponte do Parque Natural Municipal dos Pássaros, no Jardim Mariléa.



Na ocasião, a Secretaria de Meio Ambiente irá realizar um ato simbólico em homenagem ao ambientalista, jornalista, escritor e político Alfredo Sirkis, que completaria 70 anos no dia 8 de dezembro.



Em sua homenagem, a trilha irá receber a denominação Ecotrilha Alfredo Sirkis.



A ponte reinaugurada está localizada sobre o afloramento do lençol freático que corta essa importante Unidade de Conservação do Município.



FUNCIONAMENTO - No Parque dos Pássaros funciona a sede da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras.



O local fica no final da Rua Petrópolis, no Jardim Mariléa, está aberto à visitação de quinta-feira a domingo, das 11 às 16 horas. A entrada é gratuita.