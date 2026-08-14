Arraiá da Feirinha do Centro reúne música, dança, cultura popular, artesanato e gastronomia em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Arraiá da Feirinha do Centro reúne música, dança, cultura popular, artesanato e gastronomia em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2026 11:06

Rio das Ostras - O clima de festa junina chega ao coração de Rio das Ostras neste fim de semana, com música, dança, cultura popular e aquele convite irresistível para tirar o chapéu de palha do armário. O Arraiá da Feirinha do Centro acontece neste sábado e domingo, a partir das 16h, na Feirinha Turística do Centro, a MICA, O clima de festa junina chega ao coração de Rio das Ostras neste fim de semana, com música, dança, cultura popular e aquele convite irresistível para tirar o chapéu de palha do armário. O Arraiá da Feirinha do Centro acontece neste sábado e domingo, a partir das 16h, na Feirinha Turística do Centro, a MICA, com entrada gratuita e programação para moradores e visitantes

A festa promete transformar o espaço em ponto de encontro para quem gosta de forró e das tradições que atravessam gerações. Além dos shows ao vivo, o público poderá acompanhar uma quadrilha tradicional, conhecer o trabalho dos artesãos e aproveitar a gastronomia oferecida pelos feirantes da MICA.

A programação começa neste sábado (15), às 18h, com a apresentação da cantora Lu Nunes. Na sequência, às 20h, o Mandacaru in Trio assume o palco com um repertório dedicado ao forró pé de serra e ao arrasta-pé.

No domingo (16), a música começa às 17h, com Jersika Faustino. Às 18h30, a Quadrilha da Tia Joana leva ao público cores, coreografias e elementos da tradição junina. O encerramento fica por conta do Forró du Capim, que se apresenta às 20h.

A programação também cria uma oportunidade para valorizar quem transforma a feira em espaço de cultura e economia local. Durante o evento, moradores e turistas poderão circular pelas barracas da MICA, encontrar peças de artesanato, produtos produzidos na região e opções da gastronomia local.

A realização é da Fundação Rio das Ostras de Cultura em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A iniciativa reúne cultura, lazer e comércio em um mesmo espaço e reforça o potencial da Feirinha Turística como ponto de encontro para moradores e visitantes.

Com entrada gratuita, o Arraiá aposta em uma receita simples e popular: música para dançar, quadrilha para celebrar a tradição, sabores para experimentar e espaço para valorizar quem produz e trabalha na cidade.