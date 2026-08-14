Arraiá da Feirinha do Centro reúne música, dança, cultura popular, artesanato e gastronomia em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Arraiá leva forró, quadrilha e música à Feirinha de Rio das Ostras
Evento gratuito reúne atrações musicais, tradição junina, artesanato e gastronomia neste fim de semana no Centro
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Vice da Câmara de Araruama é alvo de denúncia da ex-companheira por agressão
Segundo a vítima, houve episódios de violência psicológica, humilhações e ofensas. Thiago Pinheiro negou, disse apenas que se exaltou e vai prestar depoimento nesta sexta-feira (14)
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Programação em Rio das Ostras reúne orientações, palestras e busca por diagnóstico precoce até o fim do mês
Ambulantes ganham espaço e novas regras para trabalhar em eventos
Reunião com a Prefeitura de Rio das Ostras garante participação em eventos, amplia prazo de seleção e prevê parceria para padronização
Crianças surpreendem prefeita Daniela Soares em Araruama
Alunos da rede municipal levaram verduras da horta da escola e conversaram com a prefeita sobre a Feira Literária da cidade
Moradores de Rio das Ostras ganham voz nas escolhas que podem transformar os bairros
Últimas audiências do Planejamento e Orçamento Participativo acontecem em Cantagalo e no Parque Zabulão, com opção de participação pela internet
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