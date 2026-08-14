Novo Centro de Imagem Rio das Ostras será inaugurado no Âncora e atenderá exclusivamente pacientes da rede municipal pelo SUS - Foto: Divulgação

Novo Centro de Imagem Rio das Ostras será inaugurado no Âncora e atenderá exclusivamente pacientes da rede municipal pelo SUSFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2026 11:09

Rio das Ostras - Um novo endereço para cuidar da saúde começa a funcionar em Rio das Ostras na próxima segunda-feira, dia 17. O Centro de Imagem Rio das Ostras, no bairro Âncora, será inaugurado às 10h e amplia a estrutura Um novo endereço para cuidar da saúde começa a funcionar em Rio das Ostras na próxima segunda-feira, dia 17. O Centro de Imagem Rio das Ostras, no bairro Âncora, será inaugurado às 10h e amplia a estrutura disponível para exames de diagnóstico pela rede municipal . A unidade terá capacidade para realizar mais de 12 mil procedimentos por mês e reúne equipamentos para tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia, raio X, eletrocardiograma e uma série de outros exames.

A inauguração contará com a presença do prefeito Carlos Augusto Balthazar, do secretário municipal de Saúde, Fábio Simões, e de outras autoridades. O Centro de Imagem Rio das Ostras, conhecido como CIRO, está instalado na Rua das Papoulas, 67, e foi credenciado pela Secretaria Municipal de Saúde para atender exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde.

Na prática, a nova unidade representa uma mudança importante para quem precisa de um exame para confirmar um diagnóstico ou acompanhar um tratamento. Além de ampliar a quantidade de procedimentos disponíveis, o serviço pretende reduzir o tempo de espera e evitar que moradores precisem sair do município para realizar exames de imagem.

O novo centro também deve aliviar a pressão sobre os serviços que hoje concentram parte da demanda, como o Centro de Saúde da Extensão do Bosque e o Hospital Municipal. Com uma nova estrutura dedicada aos exames, a expectativa é distribuir melhor os atendimentos e dar mais agilidade ao fluxo de pacientes da rede pública.

Para o prefeito Carlos Augusto Balthazar, a ampliação da oferta representa mais uma etapa na busca por melhorias no atendimento. Segundo ele, a proposta é reduzir o tempo de espera e garantir que mais moradores tenham acesso aos procedimentos necessários para o cuidado com a saúde.

O secretário Fábio Simões também destaca o impacto da unidade para os moradores. Segundo ele, a estrutura amplia a oferta de exames e permite que pacientes sejam atendidos no próprio município, com conforto e equipamentos modernos.

O espaço foi preparado para oferecer atendimento em ambiente climatizado e com estrutura voltada ao conforto dos pacientes. A unidade conta ainda com um sistema digital para gerenciamento das informações, emissão e impressão de exames e laudos. O modelo permite que o paciente tenha acesso ao laudo pela internet, ampliando a praticidade após a realização do procedimento.

A tecnologia também está presente nos equipamentos utilizados para os exames. Entre os serviços disponíveis estão tomografia computadorizada, raio X digital, mamografia digital, densitometria óssea, ultrassonografia geral, ecocardiograma, ecodoppler, eletrocardiograma, eletroencefalograma e espirometria. A unidade também fará monitorização ambulatorial da pressão arterial, conhecida como MAPA, e holter, exame utilizado para acompanhar de forma contínua o ritmo cardíaco por meio de aparelho portátil.

Na área de tomografia, a oferta inclui exames de crânio, face, laringe, pescoço, tórax, abdômen, coluna, bacia, joelhos, ombros e outras regiões do corpo, conforme indicação médica.

O funcionamento será de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. O atendimento será destinado exclusivamente aos pacientes do SUS, sem necessidade de contratação direta do serviço pelo morador.

Os exames serão agendados pela Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditoria, a COGA, responsável pelo encaminhamento dos pacientes da rede municipal. O setor funciona na Rua Araruama, 86, no Centro.

Com a chegada do novo Centro de Imagem, Rio das Ostras amplia uma etapa essencial da assistência em saúde: a capacidade de investigar doenças com mais rapidez e oferecer ao paciente um caminho mais ágil entre a consulta, o diagnóstico e o tratamento. Para quem espera por um exame, esse tempo pode fazer toda a diferença.