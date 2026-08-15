Gean Souza Nunes foi encontrado morto na região da Praia de Iriri, em Rio das Ostras - Foto: Reprodução Rede Social

Gean Souza Nunes foi encontrado morto na região da Praia de Iriri, em Rio das OstrasFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 15/08/2026 17:39

Rio das Ostras - A identificação de Gean Souza Nunes encerrou uma das primeiras dúvidas sobre o homicídio registrado na madrugada desta sexta-feira, dia 14, na região da Praia de Iriri, em Rio das Ostras. Natural de Macaé, o jovem tinha 27 anos e faria 28 na próxima terça-feira, dia 19. Familiares foram ao Instituto Médico Legal de Macaé, onde aguardam a conclusão dos procedimentos necessários para a liberação do corpo.

Gean foi encontrado por policiais militares do 32º BPM após a corporação receber informações de que um homem estaria ferido e pedindo socorro na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao solo, com um ferimento profundo na região do pescoço, aparentemente provocado por arma branca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte.

Equipes da Polícia Técnico-Científica realizaram a perícia no local em busca de vestígios que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu. Na ocasião, Gean não portava documentos e, por isso, inicialmente permaneceu sem identificação. Também não foram encontradas testemunhas capazes de relatar a dinâmica do crime. Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos estavam inoperantes no momento da ocorrência, o que também pode dificultar a reconstrução dos últimos momentos da vítima.

Após os procedimentos de perícia e reconhecimento, a vítima foi identificada como Gean Souza Nunes. O corpo passou a ser acompanhado pela família no IML de Macaé, onde deverá permanecer até a conclusão dos exames e posterior liberação para o sepultamento.

O caso foi registrado como homicídio doloso na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e busca informações que possam esclarecer a dinâmica do crime, identificar a autoria e apontar uma possível motivação.

Até o momento, não foram divulgados suspeitos ou informações conclusivas sobre o que teria provocado o ataque. A investigação segue em andamento.

