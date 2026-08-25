Reuniões do Plano Municipal de Saneamento Básico ampliam a participação dos moradores nas decisões sobre o futuro da cidade - Foto: Divulgação

Reuniões do Plano Municipal de Saneamento Básico ampliam a participação dos moradores nas decisões sobre o futuro da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2026 14:05

Rio das Ostras - O futuro do saneamento de Rio das Ostras começa a ganhar novas vozes. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio das Ostras, PMSBRO, O futuro do saneamento de Rio das Ostras começa a ganhar novas vozes. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio das Ostras, PMSBRO, entra em uma etapa de participação popular com reuniões destinadas a ouvir moradores e aprofundar o debate sobre os principais desafios que interferem diretamente na saúde , no meio ambiente e na qualidade de vida da população.

A nova fase reúne encontros setoriais e temáticos de prognóstico, criados para transformar as experiências de quem vive nos bairros em propostas para o planejamento municipal. A ideia é aproximar o debate da realidade das comunidades e reunir diferentes pontos de vista antes da definição das ações e prioridades que deverão orientar o município nos próximos anos.

As reuniões setoriais de prognóstico serão realizadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto. Já os encontros temáticos ocorrerão nos dias 26, 27 e 29. A programação foi organizada para contemplar diferentes regiões e ampliar a participação dos moradores na construção do plano.

Durante as reuniões, a população poderá apresentar sugestões, apontar problemas e contribuir com propostas relacionadas ao saneamento básico e aos impactos desses serviços no cotidiano. O espaço também permitirá o compartilhamento de experiências sobre questões que fazem parte da rotina dos bairros e que podem ajudar na definição de soluções mais adequadas para cada realidade.

O processo de participação popular considera diferentes áreas ligadas ao saneamento e à qualidade de vida. Entre os objetivos está reunir informações capazes de contribuir para um planejamento mais eficiente e alinhado às necessidades da população.

Para participar, os moradores devem consultar previamente o cronograma e identificar o setor de mobilização correspondente à sua localidade. A programação informa a data, o horário e o endereço de cada encontro, permitindo que cada comunidade participe da discussão relacionada à sua região.

Os formulários de inscrição, o calendário completo das reuniões e demais informações sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio das Ostras estão disponíveis no endereço linktr.ee/pmsbriodasostras.

A participação popular representa uma das etapas importantes para transformar o diagnóstico dos problemas em planejamento. Ao abrir espaço para moradores, técnicos e diferentes setores da sociedade, o PMSBRO busca construir um plano que considere não apenas dados e projeções, mas também a experiência de quem conhece de perto os desafios da cidade.