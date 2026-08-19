A nova etapa pretende transformar os desafios identificados no diagnóstico em propostas concretas. Nos encontros, a população terá a oportunidade de apresentar ideias e participar da definição de programas, projetos e ações para áreas como abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais e resíduos sólidos.
O trabalho é conduzido pela Prefeitura de Rio das Ostras, pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João e pela empresa HidroBR Soluções Integradas. A primeira rodada de oficinas ocorreu em julho de 2025, quando moradores participaram da etapa de diagnóstico e contribuíram para o levantamento das condições do saneamento no município.
Agora, o debate muda de direção. A pergunta deixa de ser apenas quais são os problemas e passa a ser o que pode ser feito para enfrentá-los.
As oficinas vão discutir objetivos, metas e prioridades, além de estabelecer possíveis responsáveis pelas ações e prazos para execução. As medidas serão organizadas em curto, médio e longo prazo, com a intenção de formar um planejamento que possa orientar as políticas públicas de saneamento do município.
A participação dos moradores tem papel importante nessa construção. As diferentes regiões de Rio das Ostras possuem características e demandas próprias, e a contribuição de quem conhece a realidade dos bairros pode ajudar a definir propostas mais próximas das necessidades da população.
Os encontros serão organizados por setores de mobilização. Por isso, antes de participar, o morador deve consultar o cronograma oficial para identificar o setor correspondente ao seu bairro, além de conferir a data, o horário e o endereço da oficina destinada à sua região.
Para ampliar o acesso da população aos encontros, a HidroBR vai disponibilizar transporte gratuito de ida e volta por meio de van. O serviço precisa ser solicitado antecipadamente pelos interessados até sexta-feira (21). As informações sobre o cronograma das oficinas, os formulários de inscrição e demais orientações sobre o PMSBRO estão disponíveis no endereço linktr.ee/pmsbriodasostras.
A construção do plano representa uma oportunidade para que a população participe de uma discussão que ultrapassa o presente e pode definir prioridades para os próximos anos. Mais do que elaborar um documento técnico, a proposta é estabelecer caminhos para um sistema de saneamento mais eficiente, inclusivo e compatível com a realidade de Rio das Ostras.
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