Primeiros pacientes foram atendidos no novo Centro de Imagem Rio das Ostras, no Âncora - Foto: Divulgação

Primeiros pacientes foram atendidos no novo Centro de Imagem Rio das Ostras, no ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2026 13:08 | Atualizado 18/08/2026 13:09

Rio das Ostras - Uma espera que, para alguns pacientes, durou mais de um ano terminou na segunda-feira (17). O Uma espera que, para alguns pacientes, durou mais de um ano terminou na segunda-feira (17). O novo Centro de Imagem Rio das Ostras, o Ciro, abriu as portas no Âncora e iniciou os primeiros atendimentos da rede pública de saúde. A unidade passa a oferecer uma ampla lista de exames para pacientes do Sistema Único de Saúde, com a proposta de ampliar o acesso e dar mais agilidade à investigação e ao acompanhamento de doenças.

A inauguração reuniu o prefeito Carlos Augusto Balthazar, secretários municipais, vereadores, profissionais de saúde, servidores e moradores. Poucas horas depois da cerimônia, os primeiros pacientes já ocupavam as salas de atendimento para realizar exames de densitometria óssea, tomografia computadorizada e raio X.

Para a moradora da Enseada das Gaivotas Lígia Maria de Souza, de 67 anos, a abertura do Centro significou o fim de uma longa espera. Ela aguardava havia mais de um ano por uma densitometria óssea.

"Quando a moça do COGA me ligou eu nem acreditei. Que coisa boa! É maravilhoso ter esse Centro aqui na cidade porque antes, além de ter que esperar muito, eu tinha que ir para longe fazer esse exame. Agora está aqui pertinho de casa. Uma ótima notícia para Rio das Ostras", contou Lígia, uma das primeiras pacientes atendidas.

Aos 83 anos, Teresa Maria Alves também chegou ao Ciro para realizar exames e destacou a facilidade de ter o serviço mais perto de casa.

"Achei fantástico contar com essa unidade aqui no Âncora agora. Vou fazer meu exame e levar para minha médica. É uma mudança boa para a Saúde e eu estou fazendo parte dessa mudança em Rio das Ostras", afirmou.

A estrutura reúne exames de diferentes áreas e atende demandas que vão desde avaliações cardiológicas até exames de imagem. Entre os serviços disponíveis estão tomografia computadorizada, mamografia digital, raio X, ultrassonografia geral, densitometria óssea, ecocardiograma, ecodoppler, eletrocardiograma, eletroencefalograma e espirometria.

O Centro também realiza monitorização ambulatorial da pressão arterial, conhecida como MAPA, e holter, exame que acompanha de forma contínua o ritmo cardíaco por meio de um aparelho portátil.

A expectativa é que a nova unidade ajude a reduzir a fila por exames e facilite o acesso de moradores de bairros da região. A localização foi escolhida para aproximar os serviços de saúde de comunidades como Âncora, Village, Terra Firme, Enseada das Gaivotas e Jardim Mariléa.

Durante a inauguração, o prefeito Carlos Augusto destacou que o Ciro passa a complementar os serviços que já funcionam em outras estruturas da rede municipal.

"Este novo Centro vem se somar aos serviços de exame de imagem que já realizamos no Hospital Municipal, no Centro de Saúde e na rede credenciada. Mas eu fiz questão de que essa unidade viesse para o Âncora, beneficiando os moradores daqui e áreas próximas, como Village, Terra Firme, Enseada e Jardim Mariléa, e ainda servindo como um suporte importante à UPA", explicou.

Para o secretário de Saúde, Fábio Simões, a nova estrutura representa uma oportunidade de atacar uma das principais dificuldades enfrentadas pelos pacientes: o tempo de espera.

"É importantíssima a inauguração desse Centro. A gente já realiza exames no Hospital Municipal e no Centro de Especialidades, só que neste lado da cidade não havia a oferta desses exames. Vamos atender pessoas que estão há meses aguardando para fazer exames como eletroencefalograma e espirometria. Vamos reduzir a espera e dar mais celeridade ao laudo para melhorar a qualidade do atendimento", afirmou.

O Ciro funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h, na Rua das Papoulas, 67, no Âncora. A unidade é uma instituição privada credenciada pelo Município e atende exclusivamente pacientes do SUS.

Os exames não são agendados diretamente no Centro de Imagem. O encaminhamento ocorre pela Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditoria, a COGA, responsável pelo agendamento dos pacientes da rede municipal. O órgão funciona na Rua Araruama, 86, no Centro.

Mais do que incorporar novos equipamentos e serviços à rede pública, o início das atividades do Ciro representa uma mudança concreta para quem precisa de diagnóstico. Para pacientes que esperaram meses por um exame, a diferença pode estar justamente naquilo que parece simples: ter o atendimento mais perto, conseguir fazer o procedimento e receber o resultado no tempo necessário para que o cuidado possa continuar.