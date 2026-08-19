Parceria entre Rio das Ostras e Sebrae RJ amplia a formação dos estudantes com aulas de educação empreendedora nas escolas municipais - Foto: Divulgação

Parceria entre Rio das Ostras e Sebrae RJ amplia a formação dos estudantes com aulas de educação empreendedora nas escolas municipaisFoto: Divulgação

Publicado 19/08/2026 12:06

Rio das Ostras - Antes mesmo de pensar em abrir uma empresa, Antes mesmo de pensar em abrir uma empresa, crianças e adolescentes podem aprender a identificar oportunidades, lidar com desafios, tomar decisões e transformar ideias em projetos . Essa é a proposta que começa a chegar às escolas municipais de Rio das Ostras por meio de uma parceria com o Sebrae RJ.

O convênio de cooperação técnica foi assinado na terça-feira (18), no Gabinete da Sede Administrativa, e prevê a inclusão da educação empreendedora na grade curricular do Ensino Fundamental. A primeira etapa do programa deve alcançar cerca de 7 mil estudantes do 1º ao 9º ano em 26 unidades da rede municipal.

A iniciativa será desenvolvida por meio do Plano de Trabalho de Educação Empreendedora Básica, com a implantação do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos nas Escolas. A proposta vai além da ideia tradicional de empreendedorismo e pretende estimular nos estudantes autonomia, criatividade, autoconhecimento, capacidade de resolver problemas, cidadania e planejamento.

Na prática, o objetivo é levar para dentro da sala de aula conhecimentos que possam ajudar os alunos a compreender melhor o mundo ao redor e construir seus próprios projetos de vida. A formação também está alinhada às competências previstas pela Base Nacional Comum Curricular.

Para que o conteúdo chegue aos estudantes de forma adequada, professores da rede municipal serão capacitados pelo Sebrae RJ. A formação dos educadores faz parte da estratégia para tornar as atividades acessíveis à faixa etária dos alunos e aproximar os conceitos de situações presentes no cotidiano.

O prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou que a parceria representa uma aposta na ampliação da formação oferecida aos estudantes da rede municipal.

"Este é um projeto consolidado desenvolvido por uma instituição respeitável, que é o Sebrae. Por isso, estamos criando políticas públicas inovadoras na Educação, fazendo o desenvolvimento pleno nas escolas públicas. A ideia é fazer com que o conteúdo pedagógico seja acrescido de conhecimento sobre empreendedorismo para potencializar os alunos a conseguir êxito no competitivo mercado de trabalho", afirmou.

Para as analistas de negócios do Sebrae RJ Angélica Pagini e Camilla Souza, a proposta é estimular o protagonismo desde os primeiros anos da formação escolar.

"O Projeto Jovens Empreendedores do Sebrae busca trazer uma formação empreendedora para os alunos dentro de sala de aula. A ideia é que o curso traga o protagonismo para que esses estudantes sejam criativos e desenvolvam suas capacidades e habilidades de forma empreendedora, para que tenham um futuro próspero no mercado de trabalho", explicou Angélica.

A secretária municipal de Educação, Marcele Raquel de Mattos Martins, ressaltou que a educação empreendedora pode contribuir para uma formação mais ampla dos estudantes, com reflexos também nas escolhas pessoais e profissionais.

"É uma forma de fortalecer as habilidades desses jovens para que eles possam detectar oportunidades na sociedade, que é altamente competitiva. Essa inovação vai agregar conhecimento e preparação para a vida dos alunos", afirmou.

Segundo a secretária, os professores receberão a preparação necessária para trabalhar os conteúdos de maneira simples e adequada à realidade dos estudantes.

A proposta também muda a perspectiva sobre o significado de empreender na escola. Em vez de concentrar o aprendizado apenas na criação de negócios, o programa pretende estimular atitudes que podem acompanhar os alunos em diferentes momentos da vida, como iniciativa, organização, criatividade, responsabilidade, planejamento e capacidade de buscar soluções.

Com a implantação inicial em 26 escolas, a parceria amplia o espaço para temas que dialogam diretamente com os desafios encontrados pelos jovens dentro e fora da sala de aula. A expectativa é que o conhecimento adquirido durante as atividades contribua para que os estudantes desenvolvam mais autonomia e tenham ferramentas para construir seus projetos de vida.