Prefeitos Carlos Augusto Balthazar e Ramon Gidalte articulam ações conjuntas para reduzir os impactos dos alagamentos nas áreas próximas ao Canal de Medeiros - Foto: Reprodução vídeo rede social

Prefeitos Carlos Augusto Balthazar e Ramon Gidalte articulam ações conjuntas para reduzir os impactos dos alagamentos nas áreas próximas ao Canal de MedeirosFoto: Reprodução vídeo rede social

Publicado 26/08/2026 14:23

Rio das Ostras - Quando a chuva aperta, a água não reconhece limites entre municípios. É justamente diante dessa realidade que Quando a chuva aperta, a água não reconhece limites entre municípios. É justamente diante dessa realidade que Rio das Ostras e Casimiro de Abreu vão unir equipes e esforços para enfrentar os alagamentos nas áreas próximas ao Canal de Medeiros . A proposta é avançar com estudos para desassorear e desobstruir o canal, melhorar o escoamento da água e reduzir os impactos sobre as famílias que vivem na região.

A articulação foi anunciada pelo prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar, após a definição de uma atuação conjunta com o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte. As duas administrações vão mobilizar equipes técnicas para avaliar as condições do canal e apontar as medidas necessárias para melhorar o fluxo das águas.

O trabalho contará com a participação das Secretarias de Meio Ambiente dos dois municípios e terá acompanhamento do Instituto Estadual do Ambiente, o Inea. A presença do órgão estadual deverá contribuir para que as intervenções sejam planejadas de acordo com os critérios ambientais e as características da área.

Prefeitos Carlos Augusto Balthazar e Ramon Gidalte articulam ações conjuntas para reduzir os impactos dos alagamentos nas áreas próximas ao Canal de Medeiros Foto: Reprodução vídeo rede social A preocupação aumentou após as fortes chuvas registradas em fevereiro, que voltaram a chamar atenção para os pontos mais vulneráveis da região. Com a possibilidade de novos períodos de chuva intensa, a busca por soluções preventivas ganhou prioridade.

O Canal de Medeiros possui influência direta sobre o escoamento das águas em áreas próximas às divisas municipais. Por isso, qualquer intervenção exige planejamento integrado e diálogo entre as administrações públicas.

A proposta de desassoreamento busca retirar materiais acumulados no leito que possam dificultar a passagem da água. Já a desobstrução pretende identificar e corrigir pontos que comprometam o fluxo do canal. As medidas ainda dependem dos estudos técnicos e das avaliações necessárias para definir a melhor forma de execução.

Carlos Augusto Balthazar destacou que a união entre os municípios é fundamental para enfrentar um problema que ultrapassa os limites administrativos.

A expectativa é que os estudos indiquem caminhos para ampliar a capacidade de escoamento e diminuir os riscos de alagamentos durante períodos de chuva forte. A intenção das administrações é transformar a atuação conjunta em uma estratégia permanente de prevenção, com equilíbrio entre segurança da população e preservação ambiental.

Mais do que uma obra pontual, a iniciativa coloca em discussão um desafio que afeta diretamente a rotina de moradores das áreas próximas ao canal: como preparar a região para eventos climáticos cada vez mais intensos.

Prefeitos Carlos Augusto Balthazar e Ramon Gidalte articulam ações conjuntas para reduzir os impactos dos alagamentos nas áreas próximas ao Canal de Medeiros Foto: Reprodução vídeo rede social

