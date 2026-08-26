Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus, em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Acidente mata uma pessoa e deixa cavalo preso às ferragens em Rio das Ostras
Ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus; possível veículo envolvido deixou o local
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