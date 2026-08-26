Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus, em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus, em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 26/08/2026 14:13

Rio das Ostras - Uma pessoa morreu após um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, dia 26, na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus, no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. Uma pessoa morreu após um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira, dia 26, na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus, no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. No local, as equipes também encontraram um cavalo preso às ferragens de uma estrutura que seria uma charrete, às margens da pista.

Policiais militares do 32º BPM foram acionados para atender à ocorrência e encontraram a vítima já sem vida. O Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos no local e confirmou o óbito.

Até a chegada das equipes, não havia outro veículo no ponto do acidente. As informações colhidas no local indicaram a possibilidade de que o veículo envolvido tenha deixado a área antes da chegada do socorro. A identificação e as circunstâncias da ocorrência ainda serão apuradas pelas autoridades.

A Guarda Municipal isolou e preservou o trecho para o trabalho da perícia da Polícia Técnico-Científica. Os peritos analisaram o local e recolheram os elementos necessários para auxiliar na reconstrução da dinâmica do acidente.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi removido. O cavalo permaneceu sob responsabilidade da Secretaria de Obras do município.

O caso foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada. A investigação deverá buscar informações que ajudem a identificar o possível veículo envolvido e esclarecer como o acidente aconteceu.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre eventual identificação do condutor ou do veículo.

A apuração policial será responsável por esclarecer as circunstâncias da colisão e definir eventuais responsabilidades.