Masterclass vai apresentar caminhos para profissionais da cultura ampliarem o acesso a editais e recursos públicosFoto: Reprodução

D
Douglas Smmithy
Rio das Ostras - Para quem vive da cultura, uma boa ideia pode ser apenas o começo. O desafio muitas vezes está em transformar um projeto em uma proposta capaz de conquistar espaço nos editais e acessar recursos públicos. É justamente sobre esse caminho que artistas, produtores culturais e profissionais da economia criativa poderão aprender mais em uma masterclass gratuita, marcada para setembro, em Rio das Ostras.
A Fundação Rio das Ostras de Cultura realiza no dia 10 de setembro, às 18h30, a masterclass Projetos Culturais: fontes e usos dos recursos públicos. A atividade terá foco prático e pretende apresentar aos participantes os principais passos para estruturar propostas, atender às exigências dos editais e buscar oportunidades de financiamento no setor cultural.
Mais do que conhecer onde estão os recursos, a capacitação vai abordar como preparar um projeto para aumentar suas chances de aprovação. Entre os assuntos previstos estão as principais fontes de fomento público, requisitos técnicos e jurídicos dos editais, planejamento financeiro e prestação de contas.
A atividade será conduzida por Alcione Souza, mestra em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e consultora na área de gestão financeira de projetos sociais, turísticos e criativos. A experiência profissional da especialista será utilizada para aproximar o conteúdo da realidade de quem precisa transformar ideias em projetos viáveis e adequados às regras de financiamento público.
A masterclass também pode ajudar profissionais que já atuam no setor, mas encontram dificuldades na elaboração de propostas ou na organização das etapas financeiras de um projeto. Entender as regras, planejar corretamente os recursos e saber prestar contas são etapas fundamentais para quem pretende participar de editais e manter projetos culturais de forma regular.
O encontro será presencial na Sede Administrativa da Fundação Rio das Ostras de Cultura, na Avenida Cristóvão Barcelos, nº 109, no Centro. A participação será gratuita, mas é necessário realizar a inscrição antecipadamente por meio do formulário disponibilizado no portal da Fundação.