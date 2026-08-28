Masterclass vai apresentar caminhos para profissionais da cultura ampliarem o acesso a editais e recursos públicosFoto: Reprodução
Masterclass em Rio das Ostras ensina como acessar recursos públicos
Encontro gratuito vai orientar profissionais da cultura sobre editais, fontes de financiamento, planejamento e prestação de contas
Masterclass em Rio das Ostras ensina como acessar recursos públicos
Encontro gratuito vai orientar profissionais da cultura sobre editais, fontes de financiamento, planejamento e prestação de contas
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