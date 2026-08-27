Homenagens na Câmara de Rio das Ostras destacaram atletas, profissionais e iniciativas que movimentam o esporte no município - Foto: Divulgação

Homenagens na Câmara de Rio das Ostras destacaram atletas, profissionais e iniciativas que movimentam o esporte no municípioFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2026 11:52

Rio das Ostras - no plenário da Câmara de Rio das Ostras. A sessão ordinária desta quarta-feira, dia 26, foi marcada pela entrega de moções de congratulações e aplausos a personalidades, profissionais, projetos e eventos que contribuem para a prática esportiva e a integração da comunidade. O esporte que ocupa campos, pistas e espaços públicos também ganhou lugar de destaque no plenário da Câmara de Rio das Ostras. A sessão ordinária desta quarta-feira, dia 26, foi marcada pela entrega de moções de congratulações e aplausos a personalidades, profissionais, projetos e eventos que contribuem para a prática esportiva e a integração da comunidade.

Entre os homenageados esteve Christian Campos, reconhecido pelo trabalho desenvolvido com crianças no campo sintético do Serramar. A Copinha Municipal de Futebol e o projeto de corrida R.O. Corre também receberam moções pelo trabalho realizado no município.

A Copinha Municipal de Futebol ganhou atenção especial durante a sessão. Encerrada no último dia 14 de agosto, a competição reuniu mais de 150 alunos da rede pública municipal e contou com a participação de profissionais da Subsecretaria de Esporte e Lazer na organização das atividades.

Na justificativa da homenagem, o vereador Braga destacou o trabalho coletivo realizado para garantir a estrutura da competição.

“O sucesso da Copinha Municipal de Futebol é resultado do trabalho conjunto de uma equipe comprometida, que atuou com profissionalismo, organização e dedicação em todas as etapas do evento, garantindo uma competição bem estruturada, segura e acolhedora para todos os envolvidos”, afirmou.

As homenagens ressaltaram ainda o papel do esporte como ferramenta de convivência e inclusão. Para o Legislativo, iniciativas dessa natureza ajudam a aproximar moradores, estimulam hábitos saudáveis e criam oportunidades para crianças, jovens e adultos.

A sessão também avançou em outra área ligada à vida cultural do município. Os vereadores aprovaram dois projetos de lei do Executivo que autorizam a abertura de créditos adicionais especiais para a Fundação Rio das Ostras de Cultura, com recursos que somam R$ 100.754,13.

Os valores terão destinações distintas. Parte será aplicada em ações de incentivo à cultura e outra parcela será destinada ao atendimento do evento de motorhomes. Os recursos são provenientes de emendas impositivas apresentadas pelos vereadores Betinho e Braga.

A sessão reuniu, assim, duas pautas que dialogam diretamente com a vida da cidade: o reconhecimento de quem ajuda a colocar o esporte nas ruas e a destinação de recursos para iniciativas culturais. Entre homenagens e decisões administrativas, o plenário destacou projetos que movimentam comunidades e ampliam as opções de esporte, lazer e cultura para a população.