Homenagens na Câmara de Rio das Ostras destacaram atletas, profissionais e iniciativas que movimentam o esporte no municípioFoto: Divulgação
Câmara de Rio das Ostras homenageia nomes que fortalecem o esporte
Sessão também reconheceu projetos e eventos esportivos e aprovou R$ 100 mil em créditos para ações culturais
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MasterChef reúne chefs em jantar especial em Rio das Ostras
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Rio das Ostras e Casimiro unem forças contra alagamentos
Estudos para desassorear e desobstruir o Canal de Medeiros avançam com participação das equipes técnicas e acompanhamento do Inea
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Ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, na Rodovia Engenheiro Luiz Gonzaga Quirino Tannus; possível veículo envolvido deixou o local
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Novas operações começam em dezembro e chegam em meio a números positivos na abertura de empresas e na geração de empregos
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