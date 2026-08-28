Pacientes recebem pelo WhatsApp informações sobre consultas, exames e outros procedimentos agendados pela rede estadual de saúde - Foto: Reprodução

Pacientes recebem pelo WhatsApp informações sobre consultas, exames e outros procedimentos agendados pela rede estadual de saúdeFoto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 11:39

Rio das Ostras - Importante e decisiva, uma mensagem que chega ao celular pode representar a diferença entre conseguir um atendimento aguardado há semanas e perder uma vaga na rede pública de saúde. Em Rio das Ostras, Importante e decisiva, uma mensagem que chega ao celular pode representar a diferença entre conseguir um atendimento aguardado há semanas e perder uma vaga na rede pública de saúde. Em Rio das Ostras, pacientes encaminhados para consultas, exames ou procedimentos em unidades estaduais, como o Rio Imagem, precisam ficar atentos ao WhatsApp e responder às mensagens enviadas pela Serena, assistente virtual da Secretaria de Estado de Saúde.

A orientação ganha ainda mais importância para quem aguarda procedimentos de média e alta complexidade e depende da regulação para conseguir atendimento. O contato pelo celular informa ao paciente a data, o horário e o local do procedimento, além de enviar lembretes para ajudar na organização antes da consulta ou do exame. Em determinadas etapas, também é necessário responder às solicitações feitas pelo sistema para confirmar o atendimento. Sem essa confirmação, o agendamento pode não ser efetivado.

A medida acompanha o trabalho da rede municipal para reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população aos serviços especializados. Pacientes atendidos pelo município podem ser encaminhados para unidades estaduais, federais ou privadas conveniadas, conforme a necessidade e a disponibilidade de cada procedimento.

Segundo a subsecretária de Atenção Especializada em Saúde, Deiva Motta, a falta de atenção às mensagens do sistema estadual tem contribuído para a ausência de pacientes em consultas e exames já agendados.

"O trabalho da Prefeitura para reduzir o tempo de espera, especialmente pelas consultas e exames de média e alta complexidade, vem dando resultado. Estamos firmando parcerias e otimizando os sistemas de marcação. O Estado é um dos nossos principais parceiros para a realização desses atendimentos. No entanto, notamos que os pacientes estavam faltando aos exames e consultas por não atentar para as mensagens enviadas pelo Sistema Estadual de Regulação. Por isso estamos reforçando essa orientação", explicou.

Quando o paciente é encaminhado para uma unidade estadual, seus dados entram no Sistema Estadual de Regulação. A partir desse momento, a Serena passa a fazer o contato pelo WhatsApp e envia as informações necessárias para que o morador saiba quando e onde deverá comparecer. O acompanhamento continua com lembretes próximos à data marcada.

Por isso, manter o telefone atualizado no cadastro do SUS é fundamental. Um número desatualizado pode dificultar o contato e fazer com que o paciente não receba informações importantes sobre o próprio atendimento.

Outro cuidado envolve golpes. As mensagens oficiais relacionadas aos agendamentos não solicitam senhas, dados bancários ou pagamentos. Caso alguém receba uma comunicação em nome da Secretaria de Estado de Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde com pedido de dinheiro ou informações financeiras, a orientação é não fornecer os dados e procurar os canais oficiais para verificar a situação.

Para quem está esperando por uma consulta, exame ou procedimento, a recomendação é simples: manter os dados atualizados, acompanhar o WhatsApp e responder às solicitações de confirmação. Em uma fila de atendimento, perder uma vaga pode significar voltar à espera. Por isso, uma mensagem que parece apenas mais uma notificação no celular pode ser justamente aquela que o paciente não pode ignorar.