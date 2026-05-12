Bairro Âncora deve receber obras de infraestrutura com melhorias na mobilidade e urbanização - Foto: Divulgação

Bairro Âncora deve receber obras de infraestrutura com melhorias na mobilidade e urbanizaçãoFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 11:52

Rio das Ostras - Moradores do Âncora estão mais próximos de ver antigas demandas saindo do papel. Um amplo projeto de infraestrutura urbana promete modificar o cenário de importantes vias do bairro, levando pavimentação, drenagem, urbanização e melhorias na mobilidade para uma das regiões mais populosas de Rio das Ostras.

A publicação do aviso de licitação no Jornal Oficial do município confirmou o avanço do processo para contratação da empresa responsável pelas intervenções. O investimento estimado ultrapassa R$ 21 milhões e contempla um conjunto de obras pensado para melhorar o fluxo de veículos, a circulação de pedestres e as condições urbanas do bairro.

As intervenções vão alcançar a Rua dos Bouganvilles, Avenida das Flores, Rua das Cravinas, trechos da Rua das Camélias, Rua Liziatos e Rua 100. O projeto inclui drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, construção de passeio público e implantação de ciclovia.

Um dos principais pontos do projeto é a revitalização da Avenida das Flores. O local deverá ganhar novo paisagismo, bancos, iluminação pública e urbanização do canteiro central. A proposta busca transformar a via em um espaço mais organizado, seguro e agradável para moradores, ciclistas e motoristas.

A construção da ciclovia também aparece como destaque no planejamento urbano. A estrutura será implantada na Avenida das Flores e em toda a extensão da Rua dos Bouganvilles, incentivando a mobilidade alternativa e oferecendo mais segurança para quem utiliza bicicleta no deslocamento diário.

A concorrência pública para definição da empresa responsável pela obra está marcada para o dia 22 de junho. Após a conclusão dos trâmites legais, a previsão é que os trabalhos tenham início em julho.

Antes da abertura do processo licitatório, equipes técnicas da área de infraestrutura participaram de reuniões de planejamento para discutir detalhes do projeto, levantamento orçamentário e estratégias de execução. A intenção é reduzir falhas, evitar desperdícios e garantir maior eficiência durante as obras.

Segundo o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Wayner Fajardo, a proposta é entregar um projeto funcional e duradouro para a população.

“Realizamos uma análise técnica coletiva do projeto, de forma transparente e participativa. Queremos entregar à população uma obra de qualidade, com eficácia e sem desperdício de tempo, trabalho e dinheiro público”, afirmou.

A expectativa entre moradores é que as melhorias tragam impacto direto na rotina do bairro, principalmente em períodos de chuva, quando alguns pontos enfrentam dificuldades de drenagem e problemas de mobilidade. Além da valorização urbana, o pacote de obras também deve gerar reflexos positivos na qualidade de vida e no desenvolvimento da região.