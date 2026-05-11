As oportunidades contemplam cargos de atendente, garçom, pintor, entregador e auxiliar de cozinha - Foto: Ilustração

As oportunidades contemplam cargos de atendente, garçom, pintor, entregador e auxiliar de cozinhaFoto: Ilustração

Publicado 11/05/2026 13:53

Rio das Ostras - Oportunidade batendo à porta e esperança renovada para centenas de trabalhadores. Rio das Ostras iniciou a semana com 551 vagas de emprego abertas em diferentes áreas, ampliando as chances de recolocação profissional e geração de renda no município.

As oportunidades disponíveis atendem desde quem busca o primeiro emprego até profissionais mais experientes. Há vagas para entregador, atendente de restaurante, garçom, auxiliar de cozinha, pintor, fabricante de manilhas, consultor de vendas ativo e fisioterapeuta especializado em fisioterapia e pilates, além de outras funções operacionais e administrativas.

O movimento no Banco de Empregos costuma aumentar nos primeiros dias da semana, principalmente entre moradores que enxergam nas vagas uma chance de voltar ao mercado formal. Em um cenário de busca constante por estabilidade financeira, a procura por oportunidades aquece o atendimento no Centro de Cidadania, no Âncora.

As inscrições são gratuitas e precisam ser realizadas presencialmente. Para participar do processo de encaminhamento, os candidatos devem apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho física ou digital, currículo impresso e certificados de qualificação profissional, caso possuam.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na sede do Centro de Cidadania, localizada na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora.

A diversidade de vagas disponíveis reforça o aquecimento de setores ligados ao comércio, alimentação, serviços e atendimento ao público. Funções como atendente de restaurante aparecem entre os maiores volumes de contratação, refletindo a movimentação econômica da cidade e o fortalecimento do setor de serviços.

A lista completa com todas as vagas e os requisitos específicos para cada função pode ser consultada no portal oficial da administração municipal. Portal do Banco de Empregos de Rio das Ostras