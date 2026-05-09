Encontro reuniu gestores da saúde da região e representantes do Ministério da Saúde para discutir ampliação de cirurgias e atendimentos especializados - Foto: Divulgação

Encontro reuniu gestores da saúde da região e representantes do Ministério da Saúde para discutir ampliação de cirurgias e atendimentos especializadosFoto: Divulgação

Publicado 09/05/2026 18:18

Rio das Ostras - Pacientes que aguardam por cirurgias, exames e consultas especializadas em Rio das Ostras começaram a enxergar uma nova perspectiva para a saúde pública municipal. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que o município ampliou em quase 200% o número de cirurgias eletivas realizadas em apenas um ano, resultado que colocou a cidade em destaque nas discussões regionais sobre fortalecimento do SUS.

O avanço foi debatido durante uma reunião estratégica realizada nesta semana com representantes do Programa Agora Tem Especialistas, iniciativa federal criada para reduzir filas históricas na rede pública e acelerar o acesso da população a atendimentos de média e alta complexidade.

O encontro reuniu gestores da saúde de diferentes cidades da Baixada Litorânea, representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região. O foco principal da reunião foi discutir caminhos para ampliar ainda mais o atendimento especializado em Rio das Ostras e municípios vizinhos.

A ampliação das cirurgias eletivas ocorre em um cenário nacional de recuperação da demanda reprimida deixada pela pandemia da Covid-19. Durante o período mais crítico da crise sanitária, hospitais e unidades de saúde precisaram direcionar equipes e estruturas quase exclusivamente ao atendimento de pacientes infectados pelo vírus, provocando atrasos em milhares de procedimentos em todo o país.

Em Rio das Ostras, a aproximação com programas federais passou a ser vista como uma das principais estratégias para acelerar o atendimento da população. A cidade já recebeu reforço na área oftalmológica com a chegada de unidade móvel especializada e agora busca ampliar convênios para outras áreas médicas.

Entre os procedimentos que poderão receber investimentos e expansão estão cirurgias de hérnia, vesícula, artroplastias, procedimentos ginecológicos e cirurgias otorrinolaringológicas, atendendo pacientes que aguardam há meses por tratamento especializado.

Outro ponto importante debatido durante a reunião foi a possibilidade de ampliar parcerias com hospitais, clínicas e unidades privadas credenciadas ao SUS. A medida pode aumentar rapidamente a capacidade de atendimento sem sobrecarregar a estrutura municipal.

Além das cirurgias, o programa prevê investimentos em consultas com especialistas, exames de alta complexidade, mutirões regionais, transporte sanitário e fortalecimento da telessaúde, ferramenta que vem aproximando pacientes de especialistas por meio de atendimento remoto.

Para 2026, a previsão é que mais de R$ 11 milhões em recursos federais sejam destinados ao fortalecimento da atenção especializada em Rio das Ostras. O investimento permitirá ampliar atendimentos e, ao mesmo tempo, liberar recursos municipais para outras áreas prioritárias da saúde pública.

A reunião também reforçou a importância da união entre municípios da Baixada Litorânea na busca por soluções regionais. A ideia é fortalecer a rede integrada de saúde, reduzir deslocamentos de pacientes e ampliar a capacidade de atendimento em toda a região.

A expectativa é que a ampliação do programa traga impacto direto na vida da população, principalmente para quem convive diariamente com dores, limitações e longas esperas por procedimentos médicos especializados. Em muitos casos, a realização de uma cirurgia representa não apenas recuperação física, mas a retomada da qualidade de vida e da rotina familiar.