Estrutura municipal passa a centralizar licitações e contratos com foco em eficiência administrativa e controle dos gastos públicosFoto: Divulgação
Nova secretaria aposta em controle e transparência para reorganizar contratos em Rio das Ostras
Estrutura criada na reforma administrativa concentra processos de compras e licitações do município e passa a ser comandada por servidor de carreira com experiência em gestão pública
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Vigilância Sanitária alerta empresas sobre renovação obrigatória de licença em Rio das Ostras
Clínicas, mercados, farmácias, hotéis e outros estabelecimentos de médio e alto risco sanitário precisam regularizar documentação para continuar funcionando dentro das normas da Saúde Pública
Cirurgias avançam quase 200% e Rio das Ostras acelera redução das filas na Saúde
Ampliação dos procedimentos eletivos fortalece atendimento especializado, amplia convênios e traz esperança para pacientes que aguardavam há meses por cirurgias e exames
Mercado de trabalho ganha novo fôlego com mais de 550 vagas abertas em Rio das Ostras
Oportunidades contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, desde primeiro emprego até trabalhadores com experiência
Famílias afetadas pelas chuvas em Rio das Ostras entram na fase de avaliação para auxílio emergencial
Benefício de R$ 1.600 busca amenizar impactos causados pelos temporais que atingiram áreas urbanas e rurais do município
Rio das Ostras acelera cirurgias e amplia parceria para reduzir filas no SUS
Município registra aumento de quase 200% em procedimentos eletivos e busca novos investimentos federais para fortalecer atendimentos especializados
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