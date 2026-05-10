Famílias afetadas pelas chuvas em Rio das Ostras passam por avaliação para receber auxílio emergencial de R$ 1.600Foto: Ilustração / Arquivo
Famílias afetadas pelas chuvas em Rio das Ostras entram na fase de avaliação para auxílio emergencial
Benefício de R$ 1.600 busca amenizar impactos causados pelos temporais que atingiram áreas urbanas e rurais do município
Famílias afetadas pelas chuvas em Rio das Ostras entram na fase de avaliação para auxílio emergencial
Benefício de R$ 1.600 busca amenizar impactos causados pelos temporais que atingiram áreas urbanas e rurais do município
Rio das Ostras acelera cirurgias e amplia parceria para reduzir filas no SUS
Município registra aumento de quase 200% em procedimentos eletivos e busca novos investimentos federais para fortalecer atendimentos especializados
Limpeza de galerias e canais avança em bairros de Rio das Ostras para reduzir riscos de alagamentos
Trabalho preventivo reforça drenagem urbana e mobiliza equipes em diferentes regiões do município
Lideranças do PL se reúnem em Rio das Ostras durante agenda política na Região dos Lagos
Encontro reuniu autoridades municipais, deputados e representantes partidários em meio à articulação política no interior do estado
Daniela Soares leva educadores de Araruama à maior feira da América Latina
Professores, diretores e orientadores participaram de experiências voltadas à inovação e inteligência artificial
Marcelo Freixo lança biografia em Cabo Frio sobre crime no RJ
Obra detalha as últimas décadas da política fluminense, o enfrentamento às milícias e as engrenagens da criminalidade infiltrada no Estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.