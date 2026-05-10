Famílias afetadas pelas chuvas em Rio das Ostras passam por avaliação para receber auxílio emergencial de R$ 1.600 - Foto: Ilustração / Arquivo

Famílias afetadas pelas chuvas em Rio das Ostras passam por avaliação para receber auxílio emergencial de R$ 1.600Foto: Ilustração / Arquivo

Publicado 10/05/2026 19:19

Rio das Ostras - A esperança de recomeçar ganhou um novo capítulo para dezenas de famílias de Rio das Ostras atingidas pelas fortes chuvas de fevereiro. Moradores que enfrentaram perdas, danos em imóveis e momentos de incerteza agora avançam para a etapa de avaliação do Auxílio Municipal Emergencial, benefício criado para apoiar vítimas do temporal com o pagamento de R$ 1.600.

A relação nominal dos moradores que passarão pela análise foi publicada no Edital nº 001/2026, divulgado na segunda edição do Jornal Oficial nº 1957. A medida contempla famílias das zonas urbana e rural que sofreram impactos diretos das chuvas e receberam atendimento das equipes de assistência social e Defesa Civil do município.

O auxílio foi direcionado a pessoas acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social, pelas equipes de busca ativa, entrevistadores do Cadastro Único, Unidade de Atendimento Cantagalo e também por profissionais ligados ao Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e Emergências.

Entre os beneficiários avaliados estão ainda famílias desabrigadas acolhidas no Abrigo Municipal Provisório de Emergência. Para ter acesso ao recurso, os moradores precisam atender aos critérios estabelecidos no edital e apresentar a documentação exigida dentro dos prazos previstos.

A iniciativa surge como uma tentativa de minimizar os impactos deixados pelas chuvas, que provocaram transtornos em diferentes regiões da cidade. Em muitos casos, moradores perderam móveis, eletrodomésticos e tiveram as casas danificadas pela força da água, transformando a rotina de famílias inteiras em poucos minutos.

Além do suporte financeiro, o processo também representa acolhimento social em um momento delicado para quem ainda tenta reorganizar a vida após os temporais. O benefício poderá ajudar na compra de itens básicos, reparos emergenciais e outras necessidades imediatas enfrentadas pelos atingidos.

A lista completa dos moradores e mais informações sobre o processo de avaliação estão disponíveis no portal oficial do município: Auxílio Emergencial Rio das Ostras