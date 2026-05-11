Crescimento das cirurgias eletivas em Rio das Ostras reforça esperança de pacientes que aguardavam atendimento especializado pelo SUS - Foto: Divulgação

Crescimento das cirurgias eletivas em Rio das Ostras reforça esperança de pacientes que aguardavam atendimento especializado pelo SUSFoto: Divulgação

Publicado 11/05/2026 13:53

Rio das Ostras - Pacientes que conviviam diariamente com dores, limitações físicas e a incerteza de quando seriam chamados para uma cirurgia começaram a perceber mudanças concretas na rede pública de saúde de Rio das Ostras. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que o município registrou crescimento de quase 200% na realização de cirurgias eletivas em apenas um ano, resultado de uma articulação entre a gestão municipal e o Governo Federal para ampliar o acesso da população a procedimentos especializados.

O avanço foi tema central de uma reunião realizada na cidade com representantes do programa federal Agora Tem Especialistas, gestores municipais da área da Saúde e integrantes de municípios da Baixada Litorânea. O encontro discutiu novos investimentos, ampliação de atendimentos e possibilidades de expansão da rede conveniada ao Sistema Único de Saúde.

Mais do que estatística, o aumento das cirurgias representa mudança direta na vida de centenas de moradores que aguardavam por procedimentos considerados essenciais para recuperar qualidade de vida. Entre os pacientes atendidos estão pessoas com dificuldades de mobilidade, dores crônicas, limitações respiratórias e problemas que comprometiam até atividades simples da rotina.

A expectativa da Secretaria de Saúde é reduzir drasticamente as filas de espera por exames, consultas e procedimentos cirúrgicos especializados, cenário que se agravou em todo o país após a pandemia de Covid-19. Durante aquele período, hospitais e unidades de saúde precisaram concentrar esforços quase exclusivamente no atendimento aos casos graves da doença, causando represamento histórico em diversas especialidades médicas.

Entre os procedimentos contemplados pelo programa estão cirurgias de hérnia, vesícula, ginecológicas, reconstrução de articulações e procedimentos otorrinolaringológicos, voltados para tratamento de problemas no nariz, garganta, ouvido e vias aéreas. Parte dessas cirurgias poderá ser realizada em unidades privadas credenciadas, utilizando recursos federais destinados especificamente ao fortalecimento da atenção especializada.

O encontro em Rio das Ostras também reuniu representantes das secretarias de Saúde de municípios vizinhos, como Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia e Búzios, além de integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea. A proposta é fortalecer a integração regional para ampliar o atendimento especializado em toda a região.

A aproximação entre os municípios busca criar alternativas conjuntas para enfrentar um dos maiores desafios da saúde pública atualmente: o tempo de espera por consultas com especialistas, exames complexos e cirurgias eletivas. A ideia é otimizar recursos, ampliar parcerias e acelerar atendimentos para moradores de diferentes cidades.

Outro ponto discutido durante a reunião foi a possibilidade de expansão dos convênios com hospitais e clínicas privadas. A medida pode ampliar significativamente a capacidade de atendimento da rede pública, especialmente em especialidades com maior demanda reprimida.

Além das cirurgias, o programa federal Agora Tem Especialistas prevê investimentos em mutirões de atendimento, fortalecimento da telessaúde, aquisição de transporte sanitário e utilização de unidades móveis para ampliar o alcance dos serviços médicos especializados.

Para 2026, a previsão é de que Rio das Ostras receba mais de R$ 11 milhões em recursos federais destinados ao custeio da saúde especializada. O aporte financeiro permitirá ampliar procedimentos sem comprometer integralmente os recursos próprios do município, possibilitando que parte do orçamento local seja direcionada para outras áreas da saúde pública.

Na prática, o investimento representa mais consultas, exames e cirurgias para moradores que dependem exclusivamente do SUS. Para muitas famílias, significa encurtar uma espera que, em alguns casos, já se arrastava há anos.

Enquanto as parcerias avançam e os investimentos começam a ganhar forma, cresce também a expectativa da população por uma rede pública mais eficiente, humanizada e capaz de responder rapidamente às necessidades de quem aguarda atendimento especializado.