Palcos espalhados por praias e pontos turísticos transformam Rio das Ostras em um grande circuito cultural ao ar livre durante o festival - Foto: Divulgação

Palcos espalhados por praias e pontos turísticos transformam Rio das Ostras em um grande circuito cultural ao ar livre durante o festivalFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 11:35 | Atualizado 12/05/2026 11:36

Rio das Ostras - Jazz, blues, guitarra, saxofone e improvisos que atravessam fronteiras já têm encontro marcado em Rio das Ostras. Entre os dias 4 e 7 de junho, a cidade da Região dos Lagos volta a respirar música de qualidade com a 22ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, evento que se consolidou como um dos maiores do gênero no planeta e o principal festival gratuito da América Latina.

Ao longo de quatro dias, praias, lagoa e espaços públicos se transformam em verdadeiros palcos a céu aberto, reunindo artistas nacionais e internacionais em apresentações gratuitas que prometem atrair moradores, turistas e apaixonados por música instrumental de diferentes partes do país e do exterior.

A edição de 2026 chega cercada de expectativa por reunir atrações inéditas no Brasil e até mesmo um show internacional apresentado pela primeira vez na América Latina justamente em Rio das Ostras. O município, que já carrega oficialmente o título de Capital Estadual do Jazz & Blues, ganha ainda mais projeção no circuito cultural mundial.

Entre os nomes confirmados estão as irmãs Rebecca e Megan Lovell, da banda norte-americana Larkin Poe, conhecidas pela mistura de blues moderno e rock sulista. Outro destaque internacional é Stanley Jordan, que apresenta o espetáculo “Plays Jimi”, homenagem ao lendário Jimi Hendrix.

A programação reúne ainda a saxofonista britânica Nubya Garcia, um dos maiores nomes do jazz contemporâneo europeu, além de Mark Lettieri e Bill Laurance, integrantes da consagrada banda Snarky Puppy, que chegam ao festival com projetos solos.

O line-up internacional conta também com a premiada contrabaixista australiana Linda May Han Oh, o cantor de blues Omar Coleman, o jovem guitarrista australiano Taj Farrant, apontado como uma das grandes revelações da música mundial, além da banda canadense The Brooks.

A força da música brasileira também terá espaço garantido. O festival receberá artistas consagrados como Wagner Tiso, Guinga, Gabriel Grossi, Bixiga 70, Marcel Powell, filho do saudoso Baden Powell, além de Igor Prado, Cris Crochemore, Dudu Lima, Fred Sunwalk, Leandro Scio e a Sexteto de Jazz do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Muito além da música, o festival impulsiona a economia local e movimenta hotéis, pousadas, bares, restaurantes e o comércio em geral. Estudos da Fundação Getulio Vargas, do Sebrae e da Secretaria Municipal de Turismo apontam que o evento injeta cerca de R$ 9 milhões na economia da cidade a cada edição.

A expectativa da organização é receber entre 100 mil e 130 mil pessoas durante os quatro dias de programação. Para muitos comerciantes, o período já representa uma das datas mais importantes do calendário turístico da cidade.

Segundo o diretor da Azul Produções, Stenio Mattos, o festival alcançou reconhecimento internacional justamente por unir qualidade artística, acesso gratuito e integração com os cenários naturais de Rio das Ostras.

“Poucos eventos no mundo conseguem reunir artistas tão relevantes em apresentações gratuitas e em espaços públicos tão marcantes. O festival transforma a cidade em um dos principais polos culturais do país durante esses dias”, destacou.

Com cinco palcos espalhados pelo município, o público poderá assistir aos shows cercado por praias, lagoas e cartões-postais da cidade, em uma atmosfera que mistura cultura, turismo e entretenimento de forma acessível e democrática.

A programação completa está disponível no site oficial do festival e nas redes sociais do evento.