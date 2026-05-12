Palcos espalhados por praias e pontos turísticos transformam Rio das Ostras em um grande circuito cultural ao ar livre durante o festivalFoto: Divulgação
Rio das Ostras vira capital mundial da música com shows inéditos e festival gratuito à beira-mar
Com atrações internacionais, apresentações exclusivas no Brasil e expectativa de mais de 100 mil pessoas, Jazz & Blues Festival promete movimentar turismo, economia e cultura durante o feriadão de Corpus Christi
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Fabinho Costa leva demandas urgentes de Iguaba ao Governo do Estado
Encontro ocorreu dias após visita do governador em exercício ao município
Nova secretaria aposta em controle e transparência para reorganizar contratos em Rio das Ostras
Estrutura criada na reforma administrativa concentra processos de compras e licitações do município e passa a ser comandada por servidor de carreira com experiência em gestão pública
Vigilância Sanitária alerta empresas sobre renovação obrigatória de licença em Rio das Ostras
Clínicas, mercados, farmácias, hotéis e outros estabelecimentos de médio e alto risco sanitário precisam regularizar documentação para continuar funcionando dentro das normas da Saúde Pública
Cirurgias avançam quase 200% e Rio das Ostras acelera redução das filas na Saúde
Ampliação dos procedimentos eletivos fortalece atendimento especializado, amplia convênios e traz esperança para pacientes que aguardavam há meses por cirurgias e exames
Mercado de trabalho ganha novo fôlego com mais de 550 vagas abertas em Rio das Ostras
Oportunidades contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, desde primeiro emprego até trabalhadores com experiência
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