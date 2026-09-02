Guarda-corpos que integravam o antigo Emissário Submarino serão transformados em bicicletários para uso da população - Foto: Divulgação

Guarda-corpos que integravam o antigo Emissário Submarino serão transformados em bicicletários para uso da populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2026 13:41

A iniciativa cria um novo destino para materiais que poderiam ser descartados e transforma uma estrutura ligada ao passado da cidade em equipamento voltado para uma necessidade atual. A proposta une reaproveitamento, sustentabilidade e mobilidade urbana em uma solução simples, mas que poderá fazer diferença na rotina de quem utiliza a bicicleta para trabalhar, estudar ou se deslocar.

Os guarda-corpos passam por adequações realizadas pelas equipes da Secretaria de Serviços Públicos. Depois da transformação, as estruturas serão distribuídas em locais definidos pelo município para ampliar os espaços destinados ao estacionamento de bicicletas.

A mudança de função também reduz a necessidade de aquisição de novos materiais para a produção dos equipamentos. Em vez de perder utilidade após a retirada do Emissário, as estruturas terão uma nova vida e voltarão a fazer parte do cotidiano da população.

Para o secretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, o reaproveitamento representa uma forma de utilizar melhor os recursos que já pertencem ao município.

"São bicicletários bonitos que vamos reutilizar de forma sustentável e que vão acolher o trabalhador. Nós, como poder público, temos que cuidar dos bens públicos e atender à população naquilo que é uma necessidade real do munícipe."

Segundo o secretário, a iniciativa também busca reduzir desperdícios e estimular o uso consciente dos materiais disponíveis.

"Nossas equipes estão transformando um material já existente, que agora passa a atender a uma nova necessidade da população, reduzindo o desperdício e promovendo o uso consciente dos recursos."

A escolha pelo bicicletário acompanha uma realidade cada vez mais presente nas ruas da cidade. A bicicleta faz parte da rotina de moradores que utilizam o meio de transporte para chegar ao trabalho, acessar serviços ou simplesmente percorrer distâncias dentro do município.

Ter um local adequado para deixar a bicicleta pode representar mais organização e praticidade para esses usuários. A instalação dos equipamentos em diferentes pontos também poderá estimular novos deslocamentos por bicicleta e ampliar as alternativas de mobilidade urbana.

A iniciativa mostra que sustentabilidade não depende apenas de grandes obras ou projetos complexos. Em alguns casos, ela começa com uma pergunta simples: o que fazer com aquilo que perdeu sua função original?

Em Rio das Ostras, a resposta será dar uma nova utilidade aos antigos guarda-corpos. O material que um dia esteve no mar passará a ocupar as ruas e terá como destino uma tarefa bem diferente: receber bicicletas e ajudar quem escolheu duas rodas para se movimentar pela cidade.