Policiais da 128ª DP prenderam suspeito durante ação de combate ao tráfico de drogas em Rio das Ostras - Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Policiais da 128ª DP prenderam suspeito durante ação de combate ao tráfico de drogas em Rio das OstrasFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Publicado 01/09/2026 18:08

Rio das Ostras - Uma viatura policial chamou a atenção de um homem no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Civil, ele teria fotografado o veículo e enviado as imagens para grupos de WhatsApp ligados à comunidade. Uma viatura policial chamou a atenção de um homem no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Civil, ele teria fotografado o veículo e enviado as imagens para grupos de WhatsApp ligados à comunidade. A movimentação levantou suspeitas e terminou com a prisão em flagrante de K.A.P., apontado pelos investigadores como integrante do grupo de “olheiros” do tráfico na região.

A prisão ocorreu durante uma ação da 128ª Delegacia de Polícia, realizada após informações de inteligência indicarem a presença de pessoas responsáveis por observar a movimentação das forças de segurança nas proximidades dos acessos à comunidade.

De acordo com a investigação, a função atribuída aos chamados olheiros seria acompanhar a presença policial e repassar informações a outros integrantes do grupo. Esse tipo de atuação pode permitir que suspeitos antecipem operações e dificultem o trabalho das equipes de segurança.

Durante as diligências, os agentes teriam identificado K.A.P. no momento em que ele registrava imagens da viatura. Ainda segundo a Polícia Civil, as informações seriam compartilhadas por meio de grupos de WhatsApp utilizados na comunidade.

O homem foi levado para a 128ª DP, onde a ocorrência foi registrada e foram adotados os procedimentos previstos para o flagrante. Ele deverá passar por exame de integridade física e, posteriormente, por audiência de custódia.

A ocorrência foi registrada com base no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, a Lei de Drogas, que trata da colaboração como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

A prisão faz parte do trabalho de investigação da Polícia Civil para identificar não apenas quem participa diretamente da venda de drogas, mas também pessoas que, segundo os investigadores, exercem funções de apoio à atividade criminosa.

O caso agora segue sob análise da Justiça, responsável por avaliar a prisão e os elementos apresentados pela autoridade policial.