Policiais da 128ª DP prenderam suspeito durante ação de combate ao tráfico de drogas em Rio das OstrasFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social
Suspeito de atuar como olheiro do tráfico é preso no Âncora
Segundo a Polícia Civil, homem fotografava viatura e enviava informações a grupos de WhatsApp da comunidade
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TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
Decisão determina retirada do conteúdo em 24 horas, fixa multa diária de R$ 10 mil e manda Meta fornecer dados para identificar autor da publicação
Expo Agro de Daniela lota parque e turbina economia de Araruama
Prefeita diz que público superou o melhor dia da edição anterior e destaca ocupação de hotéis, pousadas e Airbnb
CastraMóvel leva atendimento gratuito para cães e gatos em Cantagalo
Ação oferece castrações previamente agendadas e orientação veterinária gratuita para tutores da localidade
Motorhomes tomam conta de Rio das Ostras com encontro nacional
III Encontro de Motorhome reúne caravanistas de várias regiões do país e terá shows gratuitos em Costazul entre sexta e domingo
Rio das Ostras terá atendimento de água mais perto dos moradores
Ações em setembro levam serviços da Rio+Saneamento aos bairros e ampliam oportunidades para negociação de débitos
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