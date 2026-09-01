Atendimento itinerante leva serviços da Rio+Saneamento para diferentes bairros de Rio das Ostras ao longo de setembro - Foto: Divulgação

Atendimento itinerante leva serviços da Rio+Saneamento para diferentes bairros de Rio das Ostras ao longo de setembroFoto: Divulgação

Publicado 01/09/2026 11:18

Rio das Ostras - Uma conta para resolver, um cadastro para atualizar ou uma dúvida que não pode mais esperar. Em setembro, moradores de Rio das Ostras terão a oportunidade de tratar dessas questões sem precisar percorrer grandes distâncias.



A proposta aproxima os serviços da população e coloca as equipes da concessionária dentro das próprias comunidades. Ao longo do mês, os moradores poderão buscar atendimento para atualização cadastral, Tarifa Social, novas ligações de água, manutenção e reparos, esclarecimentos sobre faturas e consumo, além de negociação de débitos.



A primeira parada será no dia 1º de setembro, no Cras Norte, na Rua Peperônia, 82, no Cláudio Ribeiro, no Âncora. O atendimento ocorrerá das 9h às 12h.



Depois, no dia 8, a equipe estará no Cras Central, na Rua Três Marias, s/nº, no Parque da Cidade, em Nova Cidade. O horário será das 9h às 12h.



No dia 15, o atendimento será realizado no Cras Sul, na Rua Serafim Bastos, s/nº, em Cidade Beira Mar, também das 9h às 12h.



A programação terá ainda uma etapa especial entre os dias 22 e 24 de setembro. A Rio+Saneamento participará do Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira do Procon, no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no Âncora. Nesse período, o atendimento será ampliado, das 9h às 18h.



O mutirão será uma oportunidade para consumidores que possuem débitos procurarem a concessionária e verificarem as possibilidades de negociação. O espaço também permitirá esclarecer dúvidas sobre contas, atualizar dados e solicitar outros serviços.



O calendário termina no dia 29, com novo atendimento no Cras Norte, no Âncora, das 9h às 12h.



A presença nos bairros tem um objetivo simples: facilitar a vida de quem precisa resolver uma questão relacionada ao abastecimento de água ou à própria conta. Em vez de esperar que o cliente procure uma unidade de atendimento, a equipe vai até regiões onde a população já utiliza outros serviços públicos.



A programação também pode ajudar moradores que precisam de informações sobre a Tarifa Social. Durante as ações, será possível receber orientações sobre o benefício e verificar as condições necessárias para solicitar o cadastro.



Para quem enfrenta dificuldades financeiras e possui contas em aberto, o mutirão do Procon representa outra possibilidade de buscar uma solução. A negociação presencial permite que cada situação seja analisada e que o consumidor conheça as alternativas disponíveis.



O calendário de setembro, portanto, combina atendimento nos bairros com uma ação concentrada de negociação. São diferentes portas de entrada para o morador resolver pendências, buscar informação e ter acesso aos serviços da concessionária com mais facilidade.



AGENDA

1º de setembro, das 9h às 12h

Cras Norte

Rua Peperônia, 82, Cláudio Ribeiro, Âncora



8 de setembro, das 9h às 12h

Cras Central

Rua Três Marias, s/nº, Parque da Cidade, Nova Cidade



15 de setembro, das 9h às 12h

Cras Sul

Rua Serafim Bastos, s/nº, Cidade Beira Mar



22, 23 e 24 de setembro, das 9h às 18h

Mutirão do Procon

Centro de Cidadania

Rua das Casuarinas, 595, Âncora



29 de setembro, das 9h às 12h

Cras Norte

Rua Peperônia, 82, Cláudio Ribeiro, Âncora



Uma conta para resolver, um cadastro para atualizar ou uma dúvida que não pode mais esperar. Em setembro, moradores de Rio das Ostras terão a oportunidade de tratar dessas questões sem precisar percorrer grandes distâncias. A Rio+Saneamento vai levar atendimento a diferentes bairros do município por meio do programa Rio+Perto de Você e também participará de um mutirão do Procon voltado à renegociação de dívidas.A proposta aproxima os serviços da população e coloca as equipes da concessionária dentro das próprias comunidades. Ao longo do mês, os moradores poderão buscar atendimento para atualização cadastral, Tarifa Social, novas ligações de água, manutenção e reparos, esclarecimentos sobre faturas e consumo, além de negociação de débitos.A primeira parada será no dia 1º de setembro, no Cras Norte, na Rua Peperônia, 82, no Cláudio Ribeiro, no Âncora. O atendimento ocorrerá das 9h às 12h.Depois, no dia 8, a equipe estará no Cras Central, na Rua Três Marias, s/nº, no Parque da Cidade, em Nova Cidade. O horário será das 9h às 12h.No dia 15, o atendimento será realizado no Cras Sul, na Rua Serafim Bastos, s/nº, em Cidade Beira Mar, também das 9h às 12h.A programação terá ainda uma etapa especial entre os dias 22 e 24 de setembro. A Rio+Saneamento participará do Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira do Procon, no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no Âncora. Nesse período, o atendimento será ampliado, das 9h às 18h.O mutirão será uma oportunidade para consumidores que possuem débitos procurarem a concessionária e verificarem as possibilidades de negociação. O espaço também permitirá esclarecer dúvidas sobre contas, atualizar dados e solicitar outros serviços.O calendário termina no dia 29, com novo atendimento no Cras Norte, no Âncora, das 9h às 12h.A presença nos bairros tem um objetivo simples: facilitar a vida de quem precisa resolver uma questão relacionada ao abastecimento de água ou à própria conta. Em vez de esperar que o cliente procure uma unidade de atendimento, a equipe vai até regiões onde a população já utiliza outros serviços públicos.A programação também pode ajudar moradores que precisam de informações sobre a Tarifa Social. Durante as ações, será possível receber orientações sobre o benefício e verificar as condições necessárias para solicitar o cadastro.Para quem enfrenta dificuldades financeiras e possui contas em aberto, o mutirão do Procon representa outra possibilidade de buscar uma solução. A negociação presencial permite que cada situação seja analisada e que o consumidor conheça as alternativas disponíveis.O calendário de setembro, portanto, combina atendimento nos bairros com uma ação concentrada de negociação. São diferentes portas de entrada para o morador resolver pendências, buscar informação e ter acesso aos serviços da concessionária com mais facilidade.1º de setembro, das 9h às 12hCras NorteRua Peperônia, 82, Cláudio Ribeiro, Âncora8 de setembro, das 9h às 12hCras CentralRua Três Marias, s/nº, Parque da Cidade, Nova Cidade15 de setembro, das 9h às 12hCras SulRua Serafim Bastos, s/nº, Cidade Beira Mar22, 23 e 24 de setembro, das 9h às 18hMutirão do ProconCentro de CidadaniaRua das Casuarinas, 595, Âncora29 de setembro, das 9h às 12hCras NorteRua Peperônia, 82, Cláudio Ribeiro, Âncora



