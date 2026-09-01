Atendimento itinerante leva serviços da Rio+Saneamento para diferentes bairros de Rio das Ostras ao longo de setembroFoto: Divulgação
A proposta aproxima os serviços da população e coloca as equipes da concessionária dentro das próprias comunidades. Ao longo do mês, os moradores poderão buscar atendimento para atualização cadastral, Tarifa Social, novas ligações de água, manutenção e reparos, esclarecimentos sobre faturas e consumo, além de negociação de débitos.
A primeira parada será no dia 1º de setembro, no Cras Norte, na Rua Peperônia, 82, no Cláudio Ribeiro, no Âncora. O atendimento ocorrerá das 9h às 12h.
Depois, no dia 8, a equipe estará no Cras Central, na Rua Três Marias, s/nº, no Parque da Cidade, em Nova Cidade. O horário será das 9h às 12h.
No dia 15, o atendimento será realizado no Cras Sul, na Rua Serafim Bastos, s/nº, em Cidade Beira Mar, também das 9h às 12h.
A programação terá ainda uma etapa especial entre os dias 22 e 24 de setembro. A Rio+Saneamento participará do Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira do Procon, no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no Âncora. Nesse período, o atendimento será ampliado, das 9h às 18h.
O mutirão será uma oportunidade para consumidores que possuem débitos procurarem a concessionária e verificarem as possibilidades de negociação. O espaço também permitirá esclarecer dúvidas sobre contas, atualizar dados e solicitar outros serviços.
O calendário termina no dia 29, com novo atendimento no Cras Norte, no Âncora, das 9h às 12h.
A presença nos bairros tem um objetivo simples: facilitar a vida de quem precisa resolver uma questão relacionada ao abastecimento de água ou à própria conta. Em vez de esperar que o cliente procure uma unidade de atendimento, a equipe vai até regiões onde a população já utiliza outros serviços públicos.
A programação também pode ajudar moradores que precisam de informações sobre a Tarifa Social. Durante as ações, será possível receber orientações sobre o benefício e verificar as condições necessárias para solicitar o cadastro.
Para quem enfrenta dificuldades financeiras e possui contas em aberto, o mutirão do Procon representa outra possibilidade de buscar uma solução. A negociação presencial permite que cada situação seja analisada e que o consumidor conheça as alternativas disponíveis.
O calendário de setembro, portanto, combina atendimento nos bairros com uma ação concentrada de negociação. São diferentes portas de entrada para o morador resolver pendências, buscar informação e ter acesso aos serviços da concessionária com mais facilidade.
AGENDA
1º de setembro, das 9h às 12h
Cras Norte
Rua Peperônia, 82, Cláudio Ribeiro, Âncora
8 de setembro, das 9h às 12h
Cras Central
Rua Três Marias, s/nº, Parque da Cidade, Nova Cidade
15 de setembro, das 9h às 12h
Cras Sul
Rua Serafim Bastos, s/nº, Cidade Beira Mar
22, 23 e 24 de setembro, das 9h às 18h
Mutirão do Procon
Centro de Cidadania
Rua das Casuarinas, 595, Âncora
29 de setembro, das 9h às 12h
Cras Norte
Rua Peperônia, 82, Cláudio Ribeiro, Âncora
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