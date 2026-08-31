Equipes realizam serviços de recuperação de vias e drenagem em diferentes pontos de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Mais infraestrutura: Rio das Ostras reforça drenagem e recupera ruas
Equipes atuam em diferentes bairros com patrolamento, tapa-buracos, limpeza e intervenções para melhorar o escoamento da água
Mais infraestrutura: Rio das Ostras reforça drenagem e recupera ruas
Equipes atuam em diferentes bairros com patrolamento, tapa-buracos, limpeza e intervenções para melhorar o escoamento da água
Rio das Ostras busca novas tecnologias para melhorar obras públicas
Equipe técnica conhece soluções apresentadas no Concrete Show e avalia alternativas para projetos mais eficientes e sustentáveis
Palanque de peso: Vantoil junta Paes, Pedro Paulo e prefeitos em Arraial
Primeiro comício do candidato teve multidão, cobrança ao candidato a governador e recados sobre o futuro da Região dos Lagos
Operação descobre estrutura clandestina de mineração em Rio das Ostras
Polícias Militar e Civil apreendem 13 máquinas de criptomoedas e equipamentos durante investigação de furto em Palmital
Defesa Civil ganha força regional e Macaé debate novas estratégias
Seminário em Cabo Frio reúne Municípios, Bombeiros e Ministério Público para ampliar prevenção de desastres e anuncia proposta de nova estrutura
Alerta no celular pode evitar perda de consultas em Rio das Ostras
Pacientes encaminhados para a rede estadual recebem mensagens pelo WhatsApp e precisam confirmar os atendimentos para garantir a vaga
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.