Equipes realizam serviços de recuperação de vias e drenagem em diferentes pontos de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes realizam serviços de recuperação de vias e drenagem em diferentes pontos de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 31/08/2026 15:17

Rio das Ostras - . Motoristas enfrentam menos obstáculos, pedestres circulam com mais segurança e moradores ganham uma resposta para problemas que afetam diretamente o dia a dia. Em Rio das Ostras, diferentes equipes trabalham em várias regiões do município com ações de recuperação de vias, patrolamento, tapa-buracos, limpeza e drenagem. Rua em melhores condições muda a rotina de quem passa por ela todos os dias . Motoristas enfrentam menos obstáculos, pedestres circulam com mais segurança e moradores ganham uma resposta para problemas que afetam diretamente o dia a dia. Em Rio das Ostras, diferentes equipes trabalham em várias regiões do município com ações de recuperação de vias, patrolamento, tapa-buracos, limpeza e drenagem.

No Âncora, o patrolamento avança por ruas da localidade para recuperar o nivelamento do solo e melhorar as condições de circulação. O serviço é especialmente importante em vias que apresentam desgaste ou irregularidades, pontos que podem dificultar o deslocamento de veículos e pedestres.

A manutenção também chegou ao Eixo Viário, onde equipes executaram o serviço de tapa-buracos. Os pontos com desgaste no pavimento receberam reparos para melhorar as condições de tráfego e reduzir riscos para quem utiliza a via diariamente.

Ainda no Âncora, a recuperação da Rua 100 ganhou uma frente específica de drenagem. A intervenção busca melhorar o escoamento das águas das chuvas e preservar as condições da via, principalmente durante períodos de maior volume de precipitação.

A drenagem tem papel importante na conservação das ruas. Quando a água encontra dificuldade para escoar, o acúmulo pode acelerar o desgaste do pavimento e comprometer a circulação. Por isso, a manutenção dos sistemas de escoamento faz parte do trabalho de prevenção de problemas que costumam se agravar nos períodos chuvosos.

Em Cantagalo, as equipes também realizam patrolamento em diferentes ruas. A ação integra o cronograma de manutenção das vias e busca melhorar as condições de acesso para moradores e demais usuários da região.

As intervenções fazem parte da rotina de manutenção da infraestrutura viária e atendem demandas distintas de acordo com as características de cada localidade. Enquanto algumas ruas precisam de nivelamento, outras exigem reparos no pavimento ou melhorias no sistema de drenagem.

O trabalho também mostra que a conservação das vias depende de ações contínuas. O desgaste provocado pelo trânsito, pelas chuvas e pelas próprias condições do solo exige acompanhamento e novos serviços ao longo do tempo.

Para quem vive nos bairros atendidos, o resultado mais importante é percebido na rotina: ruas mais regulares, pontos danificados recuperados e melhorias no escoamento da água contribuem para uma circulação mais segura e confortável.

Com equipes distribuídas por diferentes localidades, Rio das Ostras mantém uma agenda de manutenção que reúne serviços de recuperação viária, drenagem e limpeza. A proposta é enfrentar problemas pontuais e preservar a infraestrutura utilizada diariamente pela população.