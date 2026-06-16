Prefeitura amplia fiscalização das obras da Rio+ Saneamento em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Prefeitura amplia fiscalização das obras da Rio+ Saneamento em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 13:15

Rio das Ostras - As ruas de Rio das Ostras que passaram por intervenções da Rio+ Saneamento continuam no centro da atenção do poder público. Diante das reclamações sobre falhas na recomposição do pavimento e dos transtornos enfrentados por motoristas e pedestres, a administração municipal intensificou o acompanhamento das obras e passou a cobrar da concessionária a correção dos problemas identificados em diferentes pontos da cidade.

A empresa apresentou um cronograma de recuperação das áreas afetadas e informou que os reparos deverão ser concluídos até o dia 30 de junho. O planejamento está sendo monitorado pelas equipes técnicas do município, que acompanham o andamento dos trabalhos e verificam se os serviços seguem os padrões exigidos.

Desde o início do ano, a administração municipal tem solicitado providências para solucionar falhas relacionadas às intervenções da concessionária. Entre as principais reclamações estão afundamentos do asfalto, desnivelamentos e defeitos na recomposição das vias, situações que podem comprometer a mobilidade urbana e a segurança de quem circula pela cidade.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas informou que mantém fiscalização permanente sobre as obras e acompanha o cumprimento do cronograma apresentado pela empresa. Além dos prazos, a pasta avalia se os reparos atendem às especificações técnicas necessárias para garantir maior durabilidade dos pavimentos.

O trabalho também conta com a participação da Secretaria de Serviços Públicos, que realiza vistorias e solicita adequações quando identifica necessidade de melhorias na execução dos serviços. Essas exigências resultaram em ajustes no planejamento inicial da concessionária, buscando oferecer um resultado mais eficiente e reduzir futuros transtornos.

Segundo a administração municipal, a fiscalização das intervenções seguirá de forma rigorosa até a conclusão dos reparos. O objetivo é assegurar que as obras executadas pela concessionária atendam às necessidades da população, preservem a infraestrutura urbana e diminuam os impactos causados pelas intervenções nas ruas e avenidas de Rio das Ostras.