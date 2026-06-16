Prefeitura amplia fiscalização das obras da Rio+ Saneamento em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Após reclamações, Rio das Ostras intensifica cobrança por obras da Rio+ Saneamento
Município monitora intervenções e acompanha recuperação das vias afetadas pela concessionária
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Rio das Ostras desenha o futuro e prepara nova lei para redefinir o crescimento da cidade
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