Entre as oportunidades disponíveis estão cargos de operador de máquinas, com dez vagas, atendente e motoboy - Foto: Ilustração

Entre as oportunidades disponíveis estão cargos de operador de máquinas, com dez vagas, atendente e motoboyFoto: Ilustração

Publicado 15/06/2026 12:22

Rio das Ostras - Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho ganhou uma boa notícia em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município começou a semana com 518 vagas abertas para diferentes níveis de escolaridade e experiência, ampliando as oportunidades para quem deseja conquistar o primeiro emprego ou retornar ao mercado.

As vagas contemplam funções em áreas operacionais, comerciais e de atendimento, atendendo à demanda de empresas instaladas na cidade. Entre as oportunidades disponíveis estão cargos de operador de máquinas, com dez vagas, atendente e motoboy, com seis vagas cada, operador de loja, com cinco oportunidades, além de entregador, balconista, vendedor externo e orçamentista, entre outras funções.

A diversidade das vagas permite que candidatos com diferentes perfis profissionais encontrem oportunidades compatíveis com suas qualificações e experiências, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.

O cadastro é gratuito e deve ser realizado presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Para participar do processo, os interessados precisam apresentar documento oficial com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e, caso possuam, certificados de cursos de qualificação profissional, documentos que podem aumentar as chances de encaminhamento para as vagas disponíveis.

Além do atendimento presencial, os candidatos podem acompanhar a atualização das oportunidades e consultar os requisitos específicos de cada função por meio do portal oficial do Banco de Empregos de Rio das Ostras, onde a relação de vagas é atualizada conforme a demanda das empresas parceiras.

A iniciativa segue como uma das principais ferramentas de intermediação de mão de obra do município, aproximando trabalhadores e empregadores e facilitando o acesso da população às oportunidades de trabalho formal.