Atividades do Mês do Meio Ambiente unem educação, preservação e participação popular em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Atividades do Mês do Meio Ambiente unem educação, preservação e participação popular em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/06/2026 14:00

Rio das Ostras - A preservação ambiental ganhou espaço no cotidiano de Rio das Ostras ao longo deste mês. Com uma programação que reúne ações práticas, atividades educativas e participação popular, o município está promovendo uma série de iniciativas para conscientizar a população e fortalecer o debate sobre sustentabilidade, tendo como ponto alto a 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, marcada para o próximo dia 20 de junho.

As atividades começaram com um mutirão de limpeza na Praia do Centro, realizado em parceria com o projeto Mar sem Lixo e instituições ambientais. A proposta foi unir voluntários e órgãos públicos em uma ação de preservação do litoral, chamando a atenção para o descarte correto de resíduos e a importância da conservação dos ecossistemas costeiros.

Durante o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, a pauta ambiental também esteve presente. Um estande educativo levou informações sobre compostagem doméstica e sustentabilidade, enquanto centenas de mudas de espécies nativas foram distribuídas ao público. A programação foi encerrada com um grande mutirão de limpeza na Lagoa de Iriry, um dos principais cartões-postais do município.

A educação ambiental também ganhou destaque. Nesta semana, mais de 300 estudantes de escolas da cidade participaram de atividades no Parque Natural Municipal dos Pássaros, sede da Secretaria de Meio Ambiente. As visitas incluíram caminhadas pela trilha ecológica, experiências de contato com a natureza e ações de conscientização conduzidas pela equipe do Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras.

Paralelamente, servidores municipais participaram de um curso de combate a incêndios florestais, iniciativa que busca ampliar a preparação das equipes para situações de emergência ambiental, especialmente em períodos de estiagem.

O calendário do Junho Verde terá como principal evento a 15ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que discutirá o tema "Segurança Hídrica: Governança e Sustentabilidade no Contexto Municipal". O encontro acontecerá no dia 20 de junho, das 8h às 17h, no Parque Natural Municipal dos Pássaros, no Jardim Mariléa, reunindo representantes do poder público, especialistas e a sociedade civil.

Além dos debates, a conferência terá papel estratégico na construção de políticas públicas ambientais, com a escolha de representantes da sociedade para contribuir com a gestão ambiental do município e com a definição de prioridades para os próximos anos.

As inscrições podem ser feitas antecipadamente pela internet ou presencialmente no dia do evento, até as 10h30. Os participantes poderão receber certificado mediante solicitação durante a conferência.

Ao longo do mês, Rio das Ostras vem apostando na combinação entre educação, preservação e participação popular para aproximar a população das questões ambientais e incentivar práticas que contribuam para a conservação dos recursos naturais e para a qualidade de vida da cidade.