Atividades do Mês do Meio Ambiente unem educação, preservação e participação popular em Rio das OstrasFoto: Divulgação
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Limpeza de praias, educação ambiental, distribuição de mudas e debates sobre segurança hídrica marcam a programação do Mês do Meio Ambiente
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Programa levará palestras e atividades educativas sobre bullying, saúde mental, trânsito e cidadania para alunos das redes pública e privada
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