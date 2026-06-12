Concha Acústica recebe o Festival da Gente com atrações culturais, gastronomia e transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo - Foto: Divulgação

Concha Acústica recebe o Festival da Gente com atrações culturais, gastronomia e transmissão da estreia do Brasil na Copa do MundoFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 13:27 | Atualizado 12/06/2026 13:28

Rio das Ostras - A Concha Acústica de Rio das Ostras vai se transformar em um grande ponto de encontro para quem quer curtir cultura, lazer e a emoção da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Neste sábado (13) e domingo (14), o Festival da Gente promete movimentar o Centro da cidade com programação gratuita que mistura música, dança, gastronomia e futebol, atraindo moradores e turistas.

Um dos momentos mais aguardados será a transmissão do confronto entre Brasil e Marrocos, marcada para sábado, às 19h, em um telão instalado no espaço cultural. A expectativa é reunir torcedores para acompanhar a partida em clima de festa e confraternização.

Além do futebol, o público poderá prestigiar apresentações dos cantores Sandro Martins e Erica Carvalho, shows dos DJs Lipe Cardillo e Felipe Santô e uma performance da Cia Macaé Dance, ampliando as opções de entretenimento ao longo do fim de semana.

A programação também reservou espaço para as crianças. A oficina de gastronomia infantil oferecerá uma experiência prática para participantes de 6 a 13 anos, que aprenderão noções de higiene, manipulação de alimentos e receitas doces e salgadas. A atividade será realizada por ordem de chegada, com 40 vagas disponíveis em cada dia do evento.

Outro destaque anunciado para o local é a disponibilidade de internet pública gratuita na Concha Acústica. O serviço permitirá que visitantes e turistas acessem a rede após um rápido cadastro, facilitando a interação e o compartilhamento dos momentos vividos durante a programação.

O Festival da Gente ainda reforça a vocação cultural de Rio das Ostras ao reunir diferentes manifestações artísticas em um único espaço, oferecendo atrações para públicos de todas as idades e incentivando a ocupação dos equipamentos culturais da cidade.

Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o evento conta com produção da Sancell, apoio da Komedi Projetos, Vida Flats, Fundação Rio das Ostras de Cultura e Município de Rio das Ostras, além do patrocínio da National Oilwell Varco (NOV).