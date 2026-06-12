Concha Acústica recebe o Festival da Gente com atrações culturais, gastronomia e transmissão da estreia do Brasil na Copa do MundoFoto: Divulgação
Festival da Gente leva música, gastronomia e clima de Copa à Concha Acústica de Rio das Ostras
Evento gratuito reúne shows, oficina infantil, transmissão do jogo do Brasil e internet pública em um fim de semana de atrações para toda a família
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