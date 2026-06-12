Uniformes e materiais recicláveis serão transformados em bolsas, estojos e outros produtos sustentáveis por projeto social - Foto: Divulgação

Uniformes e materiais recicláveis serão transformados em bolsas, estojos e outros produtos sustentáveis por projeto socialFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 13:00

Rio das Ostras - Aquilo que antes fazia parte da rotina de trabalho de dezenas de profissionais agora passará a contar novas histórias. Uniformes usados pela Rio+Saneamento em municípios como Rio das Ostras, Carapebus, Carmo e Macuco deixarão de ser resíduos para se transformar em bolsas, estojos e outros acessórios sustentáveis, em uma iniciativa que alia preservação ambiental e inclusão social.

O projeto, lançado durante o mês em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, prevê a destinação de aproximadamente 190 quilos de uniformes sem uso para a Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras e Articuladoras Sociais (A.M.I.G.A.S.). Caberá ao grupo reaproveitar os tecidos e produzir peças artesanais que serão utilizadas em campanhas e eventos promovidos pela concessionária.

A proposta vai além da reciclagem convencional. O objetivo é reduzir o descarte de materiais têxteis, incentivar a economia circular e criar oportunidades de trabalho e renda para mulheres envolvidas no projeto social.

Além dos uniformes, lonas de outdoors que já cumpriram sua função publicitária também passarão por um processo de reaproveitamento e serão transformadas em sacolas ecológicas, ampliando o alcance das ações sustentáveis desenvolvidas pela concessionária.

Segundo o superintendente de Sustentabilidade da Rio+Saneamento, Nelson Carvalho, iniciativas desse tipo ajudam a reduzir impactos ambientais e despertam uma nova consciência sobre o consumo responsável.

"Quando um uniforme deixa de ser utilizado, ele não precisa se tornar lixo. Ao reaproveitar esse material, evitamos o descarte inadequado e damos um novo propósito a itens que podem continuar sendo úteis, ao mesmo tempo em que fortalecemos projetos sociais e ambientais", destacou.

As ações sustentáveis da concessionária também incluem outra frente importante de reciclagem. Em parceria com o Instituto Soul Ambiental, a empresa mantém pontos de coleta para tampinhas plásticas, embalagens e resíduos gerados nas atividades operacionais, como frascos de análises laboratoriais e tubetes utilizados na produção de contas.

Todo o material arrecadado segue para reciclagem e é convertido em recursos destinados à compra de cestas básicas, que são distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social pela própria associação parceira.

Ao unir sustentabilidade, responsabilidade social e conscientização ambiental, o projeto reforça a importância de pequenas atitudes capazes de reduzir impactos ambientais e gerar benefícios concretos para comunidades de diferentes municípios, incluindo Rio das Ostras.