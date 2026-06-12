Uniformes e materiais recicláveis serão transformados em bolsas, estojos e outros produtos sustentáveis por projeto socialFoto: Divulgação
Uniformes antigos ganham nova vida e viram bolsas sustentáveis em projeto que beneficia Rio das Ostras
Iniciativa da Rio+Saneamento une reciclagem, geração de renda e ações sociais ao transformar materiais que seriam descartados em novos produtos
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Encontro reuniu concessionária, deputado estadual e representantes do município para discutir investimentos, manutenção da rede e serviços voltados à população
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De PL a PT: inauguração de diretório do PSDB reúne diversos políticos em Araruama
Pré-candidatura de Thiago Moura é oficializada em ato com várias lideranças, entre elas, a prefeita Daniela Soares, Eduardo Paes, Diego Quaquá e Murillo Gouvêa
Rio das Ostras Jazz & Blues Festival movimentou R$ 10 milhões e reforçou a cidade como potência do turismo cultural
Público formado majoritariamente por turistas impulsionou hotéis, restaurantes e comércio durante quatro dias de shows e experiências culturais
Segurança e turismo estiveram no centro dos debates do Comtur em reunião estratégica em Rio das Ostras
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