Técnicos do SAAE e da concessionária vistoriaram áreas críticas do município após denúncias de moradores - Foto: Divulgação

Técnicos do SAAE e da concessionária vistoriaram áreas críticas do município após denúncias de moradoresFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 13:02

Rio das Ostras - Buracos nas ruas, vazamentos sem solução e transtornos no dia a dia da população colocaram os serviços de saneamento no centro das atenções em Rio das Ostras. Diante do aumento das reclamações registradas pelos moradores, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) intensificou a fiscalização sobre a atuação da Rio+ Saneamento e passou a cobrar providências imediatas para corrigir as falhas apontadas no município.

A mobilização inclui notificações à concessionária e o encaminhamento das irregularidades à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), responsável pela fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Segundo o presidente do SAAE, Maycon Prata, a gestão municipal acompanha de perto a situação e tem atuado para que os problemas sejam solucionados com mais rapidez.

"Estamos reforçando as cobranças diante das inúmeras reclamações recebidas da população. Nossa prioridade é garantir que os serviços sejam prestados com qualidade e que as irregularidades sejam corrigidas o mais rápido possível. Todas as falhas identificadas estão sendo comunicadas aos órgãos competentes", afirmou.

Entre as principais exigências feitas à concessionária está a comunicação prévia de intervenções nas vias públicas ao SAAE e à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas. A autarquia também cobra agilidade nos reparos de vazamentos de água e esgoto, recuperação das ruas afetadas pelas obras e um canal de atendimento mais eficiente para os consumidores.

Nesta semana, equipes do SAAE acompanharam representantes da Rio+ Saneamento em uma vistoria técnica por áreas consideradas críticas do município, incluindo a Cidade Beira Mar, onde moradores relatam problemas frequentes relacionados aos serviços e aos danos causados nas vias públicas.

Além das inspeções locais, o município solicitou uma ação conjunta com a Agenersa para verificar presencialmente as situações apontadas pela população e avaliar as medidas necessárias para a correção das irregularidades.

O SAAE orienta que os moradores continuem registrando reclamações e denúncias sobre os serviços prestados pela concessionária. As manifestações podem ser feitas diretamente à Agenersa, ao SAAE e ao Procon de Rio das Ostras, contribuindo para o acompanhamento das demandas e para o fortalecimento da fiscalização dos serviços essenciais oferecidos à população.