Estudantes participaram da primeira ação do EducaSeg, que une educação e prevenção dentro das escolas - Foto: Divulgação

Estudantes participaram da primeira ação do EducaSeg, que une educação e prevenção dentro das escolasFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 13:02

Rio das Ostras - A educação e a prevenção passaram a caminhar ainda mais próximas da comunidade escolar em Rio das Ostras. A cidade deu início ao Programa EducaSeg, uma iniciativa da Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública que pretende transformar as escolas em espaços de diálogo, conscientização e construção da cidadania.

A proposta amplia a atuação da Guarda Municipal, que passa a desenvolver ações educativas junto aos estudantes das redes pública e particular, abordando temas atuais e desafios enfrentados por crianças e adolescentes. O objetivo é incentivar o respeito, fortalecer a convivência e criar uma relação de confiança entre os jovens, as famílias e os órgãos públicos.

As primeiras atividades aconteceram nesta semana, com uma palestra no Colégio Resolve sobre bullying e cyberbullying. Durante o encontro, os alunos participaram de debates e reflexões sobre os impactos da violência física e virtual, além da importância da empatia, do respeito às diferenças e do uso responsável das redes sociais.

Segundo a Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, o EducaSeg foi estruturado para atuar de forma preventiva, levando informação e orientação para diferentes faixas etárias e contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes.

O secretário da pasta, Carlos Menegasi, destacou que a missão da Guarda Municipal também passa pela educação e pela promoção da cidadania.

"A Guarda Municipal desempenha um papel que vai além da segurança das ruas. Temos a responsabilidade de orientar, dialogar e colaborar para a formação das novas gerações. O EducaSeg aproxima a instituição das escolas e fortalece os laços com toda a comunidade escolar", afirmou.

A programação do projeto prevê uma série de encontros ao longo do ano, com temas ligados à segurança digital, educação para o trânsito, saúde mental, prevenção à violência, projeto de vida e fortalecimento da relação entre escola, família e sociedade.

A expectativa é que a iniciativa alcance centenas de estudantes e contribua para a construção de ambientes escolares mais seguros, acolhedores e preparados para enfrentar os desafios do cotidiano, mostrando que investir na educação também é uma forma de promover segurança e qualidade de vida.