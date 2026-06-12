Estudantes participaram da primeira ação do EducaSeg, que une educação e prevenção dentro das escolasFoto: Divulgação
EducaSeg chega às escolas de Rio das Ostras para fortalecer a cultura de paz e aproximar jovens da Guarda Municipal
Programa levará palestras e atividades educativas sobre bullying, saúde mental, trânsito e cidadania para alunos das redes pública e privada
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Regularização fundiária avança em Rio das Ostras e abre caminho para mais famílias conquistarem a escritura do imóvel
Expansão do programa pretende ampliar a segurança jurídica dos moradores e alcançar novos bairros do município
Moradores pressionam e Rio das Ostras endurece cobranças por melhorias nos serviços da Rio+ Saneamento
Reclamações sobre vazamentos, obras inacabadas e falhas no atendimento levaram o SAAE a reforçar a fiscalização e acionar a agência reguladora
Uniformes antigos ganham nova vida e viram bolsas sustentáveis em projeto que beneficia Rio das Ostras
Iniciativa da Rio+Saneamento une reciclagem, geração de renda e ações sociais ao transformar materiais que seriam descartados em novos produtos
Rio das Ostras amplia diálogo com a Enel e reforça ações para melhorar o fornecimento de energia
Encontro reuniu concessionária, deputado estadual e representantes do município para discutir investimentos, manutenção da rede e serviços voltados à população
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
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