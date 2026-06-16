Equipe técnica trabalha na elaboração do novo Zoneamento Urbano, que servirá de base para o desenvolvimento de Rio das Ostras nas próximas décadas - Foto: Divulgação

Equipe técnica trabalha na elaboração do novo Zoneamento Urbano, que servirá de base para o desenvolvimento de Rio das Ostras nas próximas décadasFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 13:15

Rio das Ostras - Rio das Ostras começou a traçar um novo capítulo de sua história urbana. Com um olhar voltado para as próximas décadas, técnicos da Secretaria de Licenciamento, Habitação e Urbanismo trabalham na elaboração da Nova Lei de Zoneamento Urbano, instrumento considerado essencial para organizar o crescimento da cidade e preparar o município para novos desafios econômicos, ambientais e sociais.



Mais do que definir onde podem ser construídos imóveis residenciais, comerciais ou industriais, a proposta pretende criar um planejamento capaz de equilibrar desenvolvimento e qualidade de vida. O objetivo é transformar Rio das Ostras em uma cidade mais organizada, sustentável e preparada para receber investimentos, sem abrir mão da preservação de seus recursos naturais e de sua vocação turística.



Os estudos fazem parte do processo de revisão do Plano Diretor e caminham de forma integrada. Enquanto o Plano Diretor estabelece as diretrizes gerais para o futuro do município, o Zoneamento Urbano traduz essas metas em regras práticas sobre o uso e a ocupação do solo, indicando como cada região poderá se desenvolver de acordo com suas características e necessidades.



Para construir a nova legislação, a equipe técnica analisa fatores como mobilidade urbana, infraestrutura, crescimento populacional, desenvolvimento econômico, potencial turístico, preservação ambiental e a dinâmica de ocupação dos bairros. A intenção é criar parâmetros capazes de acompanhar as transformações da cidade e oferecer mais segurança jurídica para moradores, empreendedores e investidores.



De acordo com o secretário municipal de Licenciamento, Habitação e Urbanismo, Ricardo Carvalho, o trabalho busca conciliar preservação e progresso.



Segundo ele, o Zoneamento Urbano precisa proteger as características que fazem parte da identidade de Rio das Ostras, ao mesmo tempo em que cria condições para um desenvolvimento sustentável, considerando aspectos como acessibilidade, mobilidade, impactos no trânsito, qualidade ambiental e atração de novos empreendimentos.



O coordenador de Urbanismo da Secretaria, Marcelo Portes, destaca que tanto o Plano Diretor quanto o Zoneamento são instrumentos permanentes de política pública, que precisam ser acompanhados e aperfeiçoados ao longo do tempo.



Ele explica que Rio das Ostras passou por um crescimento acelerado nas últimas décadas, com expansão territorial e desafios relacionados à malha viária e à ocupação urbana. Nesse contexto, o novo Zoneamento deverá contribuir para a reestruturação da cidade, estimular a atividade econômica, fortalecer o turismo e melhorar a qualidade dos espaços públicos e das áreas naturais.



A arquiteta e urbanista Verônica dos Santos, integrante da equipe responsável pela elaboração da proposta, ressalta que sustentabilidade é um dos pilares do projeto.



Segundo ela, o conceito vai além da preservação ambiental e envolve também o desenvolvimento social e econômico do município. Um planejamento urbano eficiente pode facilitar a implantação de infraestrutura, melhorar a mobilidade, fortalecer o transporte público, atrair investimentos e proteger os recursos naturais, criando uma cidade mais equilibrada para as futuras gerações.



O trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da Coordenadoria de Urbanismo, formada pelos arquitetos e urbanistas Verônica dos Santos, Paulo Cesar de Souza Medeiros, Daniel Domingos de Azeredo, Jefferson Tomaz de Araújo e Marcelo Portes.



Com a elaboração da nova Lei de Zoneamento, Rio das Ostras busca construir um planejamento capaz de acompanhar seu crescimento, organizar a ocupação do território e criar condições para que desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida avancem lado a lado.



