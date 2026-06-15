Estudantes de licenciatura e formação de professores têm até 25 de junho para participar da seleção de estágio em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Estudantes de licenciatura e formação de professores têm até 25 de junho para participar da seleção de estágio em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 15/06/2026 12:24

Rio das Ostras - Uma nova oportunidade para quem deseja ganhar experiência profissional na área da educação acaba de ser ampliada em Rio das Ostras. As inscrições para o cadastro reserva de estagiários da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer foram prorrogadas e agora podem ser realizadas até o dia 25 de junho, oferecendo mais tempo para estudantes interessados em atuar na rede municipal de ensino.

A seleção é resultado de uma parceria entre o município e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e busca formar um banco de candidatos para futuras convocações. As inscrições são gratuitas e realizadas pela internet.

As vagas são destinadas a estudantes de cursos de licenciatura e de formação de professores, tanto de nível médio/técnico quanto superior. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio e auxílio-transporte, com remuneração de R$ 486,30 para estudantes do ensino médio e técnico e de R$ 729,45 para alunos do ensino superior. O benefício de transporte será de R$ 80 para todos os estagiários.

Além de representar uma porta de entrada para o mercado de trabalho, o estágio tem caráter educativo e permitirá aos estudantes colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. As atividades serão desenvolvidas, principalmente, em apoio às ações pedagógicas e à mediação escolar, respeitando a formação acadêmica de cada participante.

A carga horária varia conforme o nível de ensino. Estudantes do ensino superior cumprirão seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Já os alunos do ensino médio e técnico terão jornada de quatro horas por dia, equivalente a 20 horas semanais.

O processo de seleção será realizado por meio de análise curricular, considerando a compatibilidade do perfil do candidato com as vagas disponíveis. Os aprovados ainda passarão pelas etapas de apresentação da documentação exigida e assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado e frequentando cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). A expectativa é que a iniciativa fortaleça a formação dos futuros profissionais da educação e contribua para o desenvolvimento das atividades pedagógicas na rede municipal.

As inscrições permanecem abertas até 25 de junho e podem ser feitas pela plataforma do CIEE.