Estudantes de licenciatura e formação de professores têm até 25 de junho para participar da seleção de estágio em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras amplia prazo de inscrições para estágio na Educação e abre nova chance para estudantes
Cadastro reserva contempla alunos de licenciatura e formação de professores com bolsas de até R$ 729,45 e auxílio-transporte
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Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
Iniciativa surge após o governo dos Estados Unidos apontar o sistema de pagamentos como um dos fatores para justificar a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
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Evento gratuito reúne shows, oficina infantil, transmissão do jogo do Brasil e internet pública em um fim de semana de atrações para toda a família
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