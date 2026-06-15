Equipes do SAAE identificaram e eliminaram mais de 15 ligações clandestinas de esgoto na Enseada das Gaivotas - Foto: Divulgação

Equipes do SAAE identificaram e eliminaram mais de 15 ligações clandestinas de esgoto na Enseada das GaivotasFoto: Divulgação

Publicado 15/06/2026 12:24

Rio das Ostras - As denúncias feitas por moradores da Enseada das Gaivotas levaram à descoberta de um problema que vinha comprometendo a infraestrutura urbana e colocando em risco a saúde pública em Rio das Ostras. Uma operação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) identificou e eliminou mais de 15 ligações clandestinas de esgoto que despejavam resíduos diretamente no passeio público do bairro.

A ação faz parte do trabalho permanente de fiscalização desenvolvido pela autarquia para combater irregularidades no sistema de saneamento do município. Durante a operação, técnicos encontraram canalizações improvisadas lançando esgoto sem qualquer tratamento nas vias públicas, situação considerada ilegal e prejudicial ao meio ambiente.

Segundo o presidente do SAAE, Maycon Prata, a mobilização foi motivada pelas constantes reclamações dos moradores da região, que apontavam problemas relacionados ao mau cheiro, danos às ruas e riscos à população.

"As equipes identificaram diversas ligações irregulares que despejavam esgoto in natura no passeio público. Além dos impactos ambientais e sanitários, essa prática prejudica a conservação das vias e gera transtornos para toda a comunidade", explicou.

Após a identificação das irregularidades, as equipes realizaram o tamponamento das conexões clandestinas e notificaram os responsáveis sobre a situação encontrada.

O problema acontece justamente em um momento em que a região recebe serviços de recuperação viária. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos vem promovendo obras de nivelamento e manutenção das ruas da Enseada das Gaivotas para melhorar a mobilidade dos moradores. No entanto, o despejo irregular de esgoto acaba comprometendo o trabalho realizado, provocando desgaste precoce do pavimento e aumentando os custos de manutenção.

De acordo com o SAAE, o lançamento de esgoto em calçadas, ruas ou galerias de águas pluviais provoca danos à infraestrutura urbana, favorece a proliferação de doenças, causa impactos ambientais e reduz a vida útil das obras públicas.

As ações de fiscalização serão ampliadas e seguirão em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o objetivo de identificar novas irregularidades e orientar a população sobre a importância do descarte adequado dos efluentes domésticos.

A autarquia reforça que despejar esgoto em vias públicas ou na rede de drenagem é uma prática proibida pela legislação e que o envolvimento da população é fundamental para combater esse tipo de infração.

Moradores que identificarem ligações clandestinas ou outras irregularidades relacionadas ao saneamento podem encaminhar denúncias ao SAAE pelo telefone (22) 2771-6422.