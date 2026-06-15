Projeto de lei quer garantir que ruas abertas por obras sejam recuperadas dentro de prazos definidos e com qualidadeFoto: Reprodução
Projeto em Rio das Ostras quer obrigar concessionárias a recuperar asfalto e prevê multas de até R$ 60 mil
Proposta em análise na Câmara estabelece prazos para reparos e responsabiliza empresas por danos causados após intervenções nas vias públicas
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Ligações clandestinas de esgoto colocam ruas e saúde pública em risco em Rio das Ostras
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Rio das Ostras inicia a semana com 518 vagas de emprego e amplia oportunidades para diferentes perfis
Banco de Empregos oferece chances em diversas áreas e recebe candidatos presencialmente no Centro de Cidadania
Rio das Ostras transforma Junho Verde em mobilização coletiva e prepara conferência para discutir o futuro ambiental da cidade
Limpeza de praias, educação ambiental, distribuição de mudas e debates sobre segurança hídrica marcam a programação do Mês do Meio Ambiente
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