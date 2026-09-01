CastraMóvel leva serviços de saúde e cuidados gratuitos para cães e gatos da comunidade de Cantagalo - Foto: Divulgação

CastraMóvel leva serviços de saúde e cuidados gratuitos para cães e gatos da comunidade de CantagaloFoto: Divulgação

Publicado 01/09/2026 11:34

Rio das Ostras - Cães e gatos de Cantagalo terão atendimento mais perto de casa nesta semana. O projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas chega à localidade com o Cães e gatos de Cantagalo terão atendimento mais perto de casa nesta semana. O projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas chega à localidade com o CastraMóvel e oferece castrações previamente agendadas , além de orientação veterinária gratuita para tutores. A ação ocorre nesta terça e quarta-feira, dias 1º e 2 de setembro, a partir das 8h.

Durante os dois dias, a equipe da Coordenadoria de Saúde Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estará no local para atender os animais selecionados para o procedimento e orientar os responsáveis sobre cuidados básicos, prevenção de doenças e guarda responsável.

A castração é uma das principais ferramentas para o controle populacional de cães e gatos. O procedimento também contribui para a prevenção de problemas de saúde e pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos animais, além de reduzir o número de ninhadas não planejadas.

Para os tutores, a presença do CastraMóvel na comunidade representa a possibilidade de acesso a um serviço especializado sem a necessidade de deslocamento para outras regiões do município.

O atendimento veterinário também amplia o acesso à informação. Durante a ação, os responsáveis poderão receber orientações sobre cuidados preventivos e esclarecer dúvidas relacionadas à saúde e ao bem-estar dos animais.

As castrações, no entanto, não serão realizadas por ordem de chegada. O procedimento exige agendamento prévio e está destinado aos tutores que cumprirem os critérios estabelecidos para o atendimento.

O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Colab, disponível na plataforma Rio das Ostras Digital. A orientação é que os responsáveis realizem o cadastro com antecedência e verifiquem as exigências necessárias antes de levar o animal ao atendimento.

A iniciativa faz parte da estratégia de descentralização dos serviços de Saúde Animal, levando a estrutura pública para diferentes comunidades de Rio das Ostras. A proposta é aproximar o atendimento da população e ampliar o acesso aos cuidados básicos para cães e gatos.

Além de cuidar diretamente dos animais atendidos, ações de castração têm impacto coletivo. O controle responsável da reprodução ajuda a evitar o abandono de filhotes e contribui para reduzir a quantidade de animais em situação de vulnerabilidade nas ruas.

O projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas também reforça a importância da participação dos tutores. O cuidado com a saúde dos animais começa dentro de casa, com vacinação, alimentação adequada, acompanhamento veterinário, prevenção de doenças e responsabilidade sobre a reprodução.

Em Cantagalo, o atendimento chega por dois dias como uma oportunidade para que os moradores tenham acesso a orientação e serviços gratuitos voltados à saúde dos seus animais de estimação.