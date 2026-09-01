Área de eventos de Costazul recebe o III Encontro de Motorhome, com caravanistas de diferentes regiões do Brasil e programação musical gratuita - Foto: Divulgação

Área de eventos de Costazul recebe o III Encontro de Motorhome, com caravanistas de diferentes regiões do Brasil e programação musical gratuitaFoto: Divulgação

Publicado 01/09/2026 11:30

Rio das Ostras - A estrada será o ponto de partida para um fim de semana diferente em Rio das Ostras. Motorhomes de várias regiões do Brasil chegam à cidade para o A estrada será o ponto de partida para um fim de semana diferente em Rio das Ostras. Motorhomes de várias regiões do Brasil chegam à cidade para o III Encontro de Motorhome, que começa nesta sexta-feira (4) , e segue até domingo, dia 6, na área de eventos de Costazul. A programação reúne turismo, convivência, música e experiências entre caravanistas, além de atrações gratuitas para moradores e visitantes.

O encontro deve movimentar não apenas a área do evento, mas também setores que fazem parte da rotina turística da cidade. Restaurantes, comércio, supermercados, postos de combustíveis, serviços e outros estabelecimentos podem ser beneficiados pela circulação de visitantes durante os três dias.

A programação foi pensada para receber os participantes e também aproximar o público. Shows de artistas regionais, bandas e blocos fazem parte da agenda, com apresentações que passam por diferentes estilos musicais. DJs também estarão presentes nos intervalos e nas trocas de palco.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, o encontro amplia as possibilidades de turismo e ajuda a apresentar a cidade a um público que busca experiências além dos roteiros tradicionais.

“Eventos como o Encontro de Motorhome ajudam a diversificar nossa oferta turística e a atrair um público que permanece na cidade e movimenta diferentes setores da economia. Nosso desafio é conectar esses visitantes ao maior número possível de experiências e opções de lazer em Rio das Ostras, para que conheçam melhor o destino, aproveitem mais a estadia e tenham vontade de voltar outras vezes”, destacou.

Além da programação musical, o encontro cria um espaço de convivência entre pessoas que têm em comum o gosto por viagens sobre quatro rodas. A proposta é trocar experiências, conhecer novos destinos e fortalecer a cultura do campismo e do caravanismo.

O evento também reforça o potencial de Rio das Ostras para receber públicos com diferentes perfis. A cidade, conhecida pelas praias e pela estrutura turística, amplia sua agenda de atrações ao apostar em encontros que combinam lazer, convivência e circulação de visitantes.

O III Encontro de Motorhome é realizado pela Prefeitura de Rio das Ostras e pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, com organização da Associação Nacional de Campistas, a Anacamp, e Campistas Raiz. A iniciativa conta ainda com apoio institucional da Câmara Municipal de Rio das Ostras, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Saae, e da Rio+Saneamento.

A entrada para a programação musical é gratuita. O público poderá acompanhar os shows na área de eventos de Costazul ao longo do fim de semana. Com uma programação que atravessa os três dias, o encontro transforma Costazul em ponto de encontro para quem chega de longe e para quem vive na cidade. Entre veículos, música e novas amizades, Rio das Ostras recebe mais uma edição de um evento que coloca o município na rota do turismo sobre rodas.