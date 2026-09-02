No 7 de Setembro, a história não estará apenas nos livros, ela voltará a desfilar - Foto: Reprodução da Internet

No 7 de Setembro, a história não estará apenas nos livros, ela voltará a desfilarFoto: Reprodução da Internet

Publicado 02/09/2026 13:30

Rio das Ostras - , o passo marcado dos estudantes e os aplausos de quem estiver nas calçadas. Depois de um período sem a tradicional celebração, Rio das Ostras retomará na próxima segunda-feira, dia 7, o desfile cívico de 7 de Setembro, a partir das 8h. Com o lema Nossa história volta a desfilar, a programação deverá reunir cerca de 50 unidades escolares, instituições militares, representantes da sociedade civil e servidores municipais. A Avenida Amazonas vai voltar a ouvir o som das fanfarras , o passo marcado dos estudantes e os aplausos de quem estiver nas calçadas. Depois de um período sem a tradicional celebração, Rio das Ostras retomará na próxima segunda-feira, dia 7, o desfile cívico de 7 de Setembro, a partir das 8h. Com o lema Nossa história volta a desfilar, a programação deverá reunir cerca de 50 unidades escolares, instituições militares, representantes da sociedade civil e servidores municipais.

O retorno do desfile deverá transformar a principal via do evento em um ponto de encontro entre diferentes gerações. Para muitos moradores, será a oportunidade de reviver uma tradição que fez parte da história da cidade. Para crianças e adolescentes, o momento representará também uma experiência de participação em uma celebração coletiva ligada à cidadania.

Além das escolas, sete bandas e fanfarras participarão da programação. Entre elas estarão as bandas municipais Senhorinha Gomes de Oliveira, sob regência do maestro Tobias; Alayde Barreto, com o maestro Rogerinho; e Maria Lina P. Fontes Coutinho, também conduzida pelo maestro Tobias.

A programação musical contará ainda com a Banda Marcial Macaé, sob regência do maestro Anderson, além das corporações musicais Cristiane Siqueira S de Carvalho, com o maestro Sebastian; Sons do Âncora, conduzida pelo maestro Jackson; e América Abdalla, sob comando do maestro Vinicios Marins.

A participação das bandas deverá dar ritmo ao desfile e criar um dos momentos mais aguardados por quem acompanha esse tipo de celebração. Para os estudantes, a preparação também envolve disciplina, organização, trabalho em equipe e responsabilidade.

A retomada terá ainda um caráter de integração. Escolas, forças de segurança, instituições, servidores e moradores estarão lado a lado em uma programação que pretende aproximar o poder público da comunidade e valorizar a participação popular.

O desfile cívico também será uma oportunidade para trabalhar conceitos que ultrapassam a celebração da Independência do Brasil. Ética, respeito, responsabilidade, convivência e participação social fazem parte da experiência de crianças e jovens que estarão nas ruas representando suas escolas.

O prefeito Carlos Augusto Balthazar afirma que a retomada atende a pedidos de famílias e representa a recuperação de uma tradição local.

"Muitas pessoas, entre pais e responsáveis de alunos da nossa rede, vinham me pedindo a volta do desfile porque esse é um momento de união e harmonia entre os estudantes. É gratificante ver a seriedade e a dedicação com que a comunidade escolar desfila e também a participação das instituições militares e da sociedade civil organizada neste evento."

A secretária de Educação, Marcele Raquel de Mattos, também destaca o envolvimento das unidades escolares na preparação.

"Quando decidimos a volta do desfile escolar, vimos que todos os envolvidos, desde a direção das unidades, alunos e professores, ficaram empolgados com o evento, bem como os integrantes das bandas e fanfarras existentes no Município. Tudo está sendo organizado da melhor forma possível para vermos nossas crianças e jovens participando deste ato cívico tão importante. Será uma grande festa em nome da cidadania."

Mais do que uma programação no calendário, o retorno do desfile deverá colocar novamente nas ruas uma tradição que envolve famílias inteiras. Pais poderão acompanhar os filhos, professores estarão ao lado dos alunos e antigos participantes terão a chance de reencontrar uma lembrança que marcou outras fases da vida.

A expectativa é que a Avenida Amazonas seja tomada por música, uniformes, cores e histórias diferentes, todas reunidas em um mesmo espaço. A cada banda que passar, a cada grupo de estudantes que cruzar a avenida e a cada aplauso das famílias, Rio das Ostras terá a oportunidade de reencontrar parte de uma tradição que estava longe das ruas.

No 7 de Setembro, a história não estará apenas nos livros. Ela voltará a desfilar.