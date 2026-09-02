Policiais do 32º BPM realizam operação contra o tráfico de drogas na comunidade do Âncora, em Rio das OstrasFoto: Reprodução de Vídeo da PM
Operação no Âncora mira ponto do tráfico e apreende armas e drogas
Ação do 32º BPM termina com pistolas, granada, entorpecentes e dinheiro apreendidos em Rio das Ostras
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Candidato a deputado federal afirma que ex-governador deveria "lavar a boca com água sanitária" antes de falar sobre o assassinato de irmão e dispara: "É um homem sem passado e sem futuro"
Suspeito de atuar como olheiro do tráfico é preso no Âncora
Segundo a Polícia Civil, homem fotografava viatura e enviava informações a grupos de WhatsApp da comunidade
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