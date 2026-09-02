Policiais do 32º BPM realizam operação contra o tráfico de drogas na comunidade do Âncora, em Rio das Ostras - Foto: Reprodução de Vídeo da PM

Policiais do 32º BPM realizam operação contra o tráfico de drogas na comunidade do Âncora, em Rio das OstrasFoto: Reprodução de Vídeo da PM

Publicado 02/09/2026 12:46

Rio das Ostras - O cerco apertou no Âncora. Uma operação do 32º Batalhão de Polícia Militar atinge nesta quarta-feira (2), um ponto apontado pelas forças de segurança como área de abastecimento do tráfico de drogas em Rio das Ostras. O cerco apertou no Âncora. Uma operação do 32º Batalhão de Polícia Militar atinge nesta quarta-feira (2), um ponto apontado pelas forças de segurança como área de abastecimento do tráfico de drogas em Rio das Ostras. A ação resulta na apreensão de armas, granada, drogas e dinheiro, além da prisão de um suspeito e da apreensão de uma adolescente

A operação começa após informações sobre a movimentação de integrantes do tráfico em uma vila da comunidade. Com base nos dados levantados, as equipes avançam para a região e realizam uma varredura nos imóveis e áreas indicadas durante o trabalho de inteligência.

Segundo a Polícia Militar, durante a ação um suspeito tenta entregar apenas uma parte do material ilícito, na tentativa de despistar os policiais. A equipe mantém as buscas e amplia a varredura no local, onde encontra outros materiais.

Entre as apreensões estão duas pistolas municiadas, três carregadores e uma granada. Os policiais também localizam uma quantidade de drogas e dinheiro que, segundo a corporação, está relacionada à atividade do tráfico.

A ação termina ainda com um homem preso e uma adolescente apreendida. Os envolvidos são encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos legais.

A operação representa mais uma ofensiva das forças de segurança contra estruturas utilizadas pelo tráfico na cidade. A retirada de armas e entorpecentes de circulação reduz a capacidade de atuação dos grupos criminosos e também busca ampliar a segurança dos moradores da região.

Todo o material apreendido é apresentado à autoridade policial, que deverá analisar a ocorrência e adotar as medidas previstas em lei. A participação dos envolvidos nos crimes investigados será definida a partir dos procedimentos conduzidos pela Polícia Civil.

A ação do 32º BPM reforça o trabalho de inteligência e patrulhamento realizado em comunidades de Rio das Ostras. O objetivo é localizar pontos de armazenamento e distribuição de drogas, retirar armamentos das ruas e impedir que áreas residenciais sejam utilizadas como suporte para atividades criminosas.