Com apoio do projeto Escola do Mar, o evento terá provas de natação na modalidade Travessia com percursos de 2 quilômetros, 800 metros e 100 metros, esta última destinada à categoria Incentivo. A proposta é oferecer diferentes níveis de desafio e ampliar a participação de esportistas de perfis variados.
O Aquathlon será a prova mais exigente da programação. Os participantes terão pela frente 2,5 quilômetros de corrida, 1 quilômetro de natação e mais 2,5 quilômetros de corrida. A combinação exige preparo físico, resistência e estratégia para enfrentar duas modalidades em sequência.
A programação também abre espaço para quem está começando. O Biathlon Incentivo terá 100 metros de natação e 500 metros de corrida, uma distância menor que permitirá a participação de novos praticantes e poderá servir como porta de entrada para futuras competições.
Mais do que uma disputa por posições, o evento vai ocupar a orla com uma proposta que une esporte, saúde e convivência. A presença de atletas na Praia do Centro também reforça a vocação de Rio das Ostras para atividades ao ar livre e para modalidades que aproveitam a relação da cidade com o mar.
Para o subsecretário de Esporte, Marcio Vieira, a competição representa uma oportunidade de aproximar diferentes públicos da prática esportiva.
"A Travessia e o Aquathlon da Independência vão muito além da competição. São uma celebração do bem-estar e da nossa vocação para os esportes ao ar livre. Trazer um evento desse porte para a Praia do Centro, com o suporte fundamental do projeto Escola do Mar, reafirma o nosso compromisso em incentivar a prática esportiva para todas as idades."
A presença do Escola do Mar também reforça o caráter formativo da programação. O projeto amplia o contato da população com atividades ligadas ao ambiente marítimo e ajuda a aproximar crianças, jovens e adultos dos esportes aquáticos.
A expectativa é de que a competição movimente a Praia do Centro durante os dois dias, reunindo atletas, familiares e moradores em torno de uma programação que combina desafio esportivo e lazer.
Para quem estiver na orla, o espetáculo estará dentro e fora d'água. Enquanto os nadadores enfrentam os percursos no mar, os corredores terão a missão de manter o ritmo e superar o cansaço. Para os iniciantes, a vitória poderá ter outro significado: completar a primeira prova.
A Travessia e o Aquathlon da Independência reforçam, assim, o espaço que o esporte vem conquistando na rotina da cidade, com atividades que estimulam hábitos saudáveis, descobrem novos talentos e mostram que superar limites também pode começar com poucos metros.
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