Praia do Centro será cenário da Travessia e do Aquathlon da Independência, com provas de natação, corrida e incentivo a novos atletas - Foto: Douglas Smmithy

Praia do Centro será cenário da Travessia e do Aquathlon da Independência, com provas de natação, corrida e incentivo a novos atletasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 02/09/2026 12:53

Rio das Ostras - Mar aberto, quilômetros pela frente e um único desafio: chegar ao outro lado. Rio das Ostras vai transformar a Mar aberto, quilômetros pela frente e um único desafio: chegar ao outro lado. Rio das Ostras vai transformar a Praia do Centro em cenário para atletas que gostam de testar os próprios limites durante o feriado da Independência . Nos dias 6 e 7, a partir das 7h, a cidade recebe a Travessia e o Aquathlon da Independência, competição que reúne natação e corrida em uma programação voltada tanto para atletas experientes quanto para quem está dando os primeiros passos no esporte.

Com apoio do projeto Escola do Mar, o evento terá provas de natação na modalidade Travessia com percursos de 2 quilômetros, 800 metros e 100 metros, esta última destinada à categoria Incentivo. A proposta é oferecer diferentes níveis de desafio e ampliar a participação de esportistas de perfis variados.

O Aquathlon será a prova mais exigente da programação. Os participantes terão pela frente 2,5 quilômetros de corrida, 1 quilômetro de natação e mais 2,5 quilômetros de corrida. A combinação exige preparo físico, resistência e estratégia para enfrentar duas modalidades em sequência.

A programação também abre espaço para quem está começando. O Biathlon Incentivo terá 100 metros de natação e 500 metros de corrida, uma distância menor que permitirá a participação de novos praticantes e poderá servir como porta de entrada para futuras competições.

Mais do que uma disputa por posições, o evento vai ocupar a orla com uma proposta que une esporte, saúde e convivência. A presença de atletas na Praia do Centro também reforça a vocação de Rio das Ostras para atividades ao ar livre e para modalidades que aproveitam a relação da cidade com o mar.

Para o subsecretário de Esporte, Marcio Vieira, a competição representa uma oportunidade de aproximar diferentes públicos da prática esportiva.

"A Travessia e o Aquathlon da Independência vão muito além da competição. São uma celebração do bem-estar e da nossa vocação para os esportes ao ar livre. Trazer um evento desse porte para a Praia do Centro, com o suporte fundamental do projeto Escola do Mar, reafirma o nosso compromisso em incentivar a prática esportiva para todas as idades."

A presença do Escola do Mar também reforça o caráter formativo da programação. O projeto amplia o contato da população com atividades ligadas ao ambiente marítimo e ajuda a aproximar crianças, jovens e adultos dos esportes aquáticos.

A expectativa é de que a competição movimente a Praia do Centro durante os dois dias, reunindo atletas, familiares e moradores em torno de uma programação que combina desafio esportivo e lazer.

Para quem estiver na orla, o espetáculo estará dentro e fora d'água. Enquanto os nadadores enfrentam os percursos no mar, os corredores terão a missão de manter o ritmo e superar o cansaço. Para os iniciantes, a vitória poderá ter outro significado: completar a primeira prova.

A Travessia e o Aquathlon da Independência reforçam, assim, o espaço que o esporte vem conquistando na rotina da cidade, com atividades que estimulam hábitos saudáveis, descobrem novos talentos e mostram que superar limites também pode começar com poucos metros.