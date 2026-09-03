Ações do Setembro Amarelo serão realizadas em unidades de saúde e espaços comunitários de Rio das Ostras ao longo de setembro - Foto: Divulgação

Ações do Setembro Amarelo serão realizadas em unidades de saúde e espaços comunitários de Rio das Ostras ao longo de setembroFoto: Divulgação

Publicado 03/09/2026 13:49

Rio das Ostras - . É a partir dessa ideia que Rio das Ostras organiza a programação do Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio que, neste ano, traz como tema “Escutar é estar presente”. Ao longo de setembro, unidades de saúde e espaços comunitários vão receber rodas de conversa, palestras, atividades educativas, caminhada, ações com adolescentes e uma oficina destinada a médicos e enfermeiros da Atenção Primária. Às vezes, o que uma pessoa precisa para dar o primeiro passo é encontrar alguém disposto a ouvir . É a partir dessa ideia que Rio das Ostras organiza a programação do Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio que, neste ano, traz como tema “Escutar é estar presente”. Ao longo de setembro, unidades de saúde e espaços comunitários vão receber rodas de conversa, palestras, atividades educativas, caminhada, ações com adolescentes e uma oficina destinada a médicos e enfermeiros da Atenção Primária.

A proposta é levar a discussão sobre saúde mental para perto da população e fortalecer o acolhimento dentro da rede municipal. A campanha também busca estimular a procura por ajuda e ampliar a rede de apoio para pessoas que enfrentam momentos de sofrimento emocional.

Mais do que falar sobre prevenção, as ações pretendem abrir espaço para uma conversa que muitas vezes não acontece. O Setembro Amarelo surgiu justamente com a missão de romper tabus, combater estigmas e incentivar a busca e a oferta de ajuda. Em Rio das Ostras, a programação será distribuída por diferentes bairros e públicos durante todo o mês.

A primeira atividade ocorre nesta terça-feira, dia 1º, na USF Cantagalo, às 9h, com uma roda de conversa sobre prevenção ao suicídio e fortalecimento da rede de apoio. No dia 14, às 8h, a USF Nilson Marins leva a campanha para a Praia do Abricó com um piquenique integrativo e roda de conversa.

Na Clínica da Família, a programação acontece no dia 16, às 9h, com ações educativas na sala de espera, distribuição de materiais informativos e abordagem do tema durante visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde. No dia seguinte, 17 de setembro, a USF Mar do Norte promove, às 9h, uma roda de conversa com equipe multidisciplinar e também amplia a abordagem nas visitas domiciliares.

Ainda no dia 17, o NASCA, Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, terá uma programação voltada a adolescentes e acompanhantes. As atividades serão realizadas durante o dia pelo Grupo de Psicologia, no consultório multiuso e na sala de espera da unidade.

A programação segue no dia 22, às 9h, na USF Nova Esperança, com palestra sobre prevenção ao suicídio, promoção da saúde mental e fortalecimento da rede de apoio, além da distribuição de material informativo.

No dia 23, a campanha chega a dois pontos. Às 8h, a UBS Boca da Barra promove uma roda de conversa sobre prevenção ao suicídio e fortalecimento da rede de apoio. No turno da tarde, a USF Âncora realiza, na Escola Municipal Padre José Dílson Dorea, uma palestra acompanhada de dinâmica sobre prevenção ao suicídio.

O dia 24 concentra outras duas atividades. Às 8h, a USF Nova Cidade realiza ações de Educação em Saúde na sala de espera e distribui materiais informativos. Às 13h, a USF Cláudio Ribeiro promove palestras sobre saúde mental, conscientização e divulgação da rede de apoio. No mesmo dia, às 9h, a USF Rocha Leão realiza uma caminhada amarela seguida de atividade cultural no Espaço Comunitário.

Na USF Cidade Praiana, a programação acontece durante todo o dia 29 de setembro, com acolhimento na sala de espera, ações de Educação em Saúde e distribuição de materiais informativos.

O encerramento das atividades nas unidades ocorre no dia 30. Às 8h, a USF Operário e a USF Dona Ediméia realizam, respectivamente, ações na sala de espera e rodas de conversa com foco na prevenção ao suicídio e no fortalecimento da rede de apoio.

A programação também reserva espaço para quem está na linha de frente do atendimento. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, em 10 de setembro, a Subsecretaria de Atenção Primária promove a oficina “Transtornos mentais ou agravos em saúde mental mais prevalentes na APS: acolhimento, diagnóstico e conduta”. A capacitação será direcionada a médicos e enfermeiros da Atenção Primária e terá como foco situações de saúde mental presentes no cotidiano dos serviços.

A escolha do tema “Escutar é estar presente” reforça justamente o papel da rede de saúde na identificação de sinais de sofrimento e no encaminhamento de quem precisa de atendimento. A escuta acolhedora pode ajudar a aproximar o usuário dos serviços disponíveis e fortalecer os vínculos com profissionais, familiares e demais integrantes da rede de apoio.

Com atividades espalhadas por diferentes bairros, a campanha transforma setembro em um período de mobilização permanente pela valorização da vida. A mensagem central é simples, mas exige atenção no dia