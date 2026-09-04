Estátua de Dorival Caymmi na Praia do Bosque será ponto de encontro para apresentações sobre a história do artista e sua relação com Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Estátua de Dorival Caymmi na Praia do Bosque será ponto de encontro para apresentações sobre a história do artista e sua relação com Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 04/09/2026 11:01

Rio das Ostras - . A partir deste domingo (6), moradores e turistas terão a oportunidade de conhecer histórias da vida e da carreira do cantor e compositor diante da estátua de bronze que homenageia o artista na Praia do Bosque. A apresentação será gratuita e acontecerá das 10h às 11h, no calçadão. A história de Dorival Caymmi vai ganhar um novo capítulo contado à beira-mar em Rio das Ostras . A partir deste domingo (6), moradores e turistas terão a oportunidade de conhecer histórias da vida e da carreira do cantor e compositor diante da estátua de bronze que homenageia o artista na Praia do Bosque. A apresentação será gratuita e acontecerá das 10h às 11h, no calçadão.

A iniciativa será conduzida pelo guia de turismo Mercio Carlos, que vai utilizar o próprio monumento como ponto de partida para apresentar ao público episódios da trajetória de Caymmi e, principalmente, a relação construída pelo artista com Rio das Ostras.

A escolha do local não é por acaso. Dorival Caymmi viveu e passou longos períodos na cidade, estabelecendo uma ligação afetiva que permanece registrada na paisagem e na memória de Rio das Ostras. A estátua instalada na Praia do Bosque tornou-se uma das referências dessa história.

A proposta é transformar esse espaço em um ponto de encontro entre cultura, turismo e memória. Durante cerca de uma hora, o público poderá conhecer curiosidades sobre Caymmi, aspectos de sua passagem pela cidade e a importância de sua obra para a música brasileira.

A primeira apresentação está marcada para este domingo e a programação tem previsão de continuidade nos demais domingos, sempre das 10h às 11h, no mesmo local. A participação será aberta ao público e não haverá necessidade de inscrição.

A atividade também cria uma oportunidade para que quem visita a Praia do Bosque enxergue o cenário por outro ângulo. Além do mar, do calçadão e do movimento característico dos fins de semana, o espaço passa a contar com uma narrativa sobre uma das figuras importantes da cultura brasileira que manteve vínculos com a cidade.

Para os moradores, a proposta representa ainda uma forma de redescobrir uma história que faz parte do patrimônio cultural local. Para os turistas, o encontro amplia a experiência de conhecer Rio das Ostras para além dos pontos tradicionais de visitação.

Ao colocar a memória de Caymmi diante do público, a iniciativa aproxima passado e presente e reforça o potencial dos espaços públicos como lugares de preservação da história. Aos domingos, a Praia do Bosque terá música, mar e uma boa história para contar.