Fórum debate novas alternativas para a mobilidade urbana sustentável em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Fórum debate novas alternativas para a mobilidade urbana sustentável em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2026 10:53

Rio das Ostras - A resposta passa por ruas mais acessíveis, novas formas de transporte, alternativas de energia limpa e soluções que também considerem o turismo. É nesse cenário que o 3º Fórum Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável será realizado nesta quarta-feira (9), a partir das 15h, na Câmara Municipal. Como as pessoas vão circular por Rio das Ostras nos próximos anos? A resposta passa por ruas mais acessíveis, novas formas de transporte, alternativas de energia limpa e soluções que também considerem o turismo. É nesse cenário que o 3º Fórum Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável será realizado nesta quarta-feira (9), a partir das 15h, na Câmara Municipal.

O encontro colocará em discussão caminhos para uma cidade com deslocamentos mais acessíveis, sustentáveis e conectados às novas tecnologias. A programação também interessa diretamente ao setor turístico, já que a mobilidade influencia o acesso de moradores e visitantes aos atrativos do município.

As palestras começam às 16h, com debates sobre infraestrutura para novos modos de transporte, acessibilidade nos deslocamentos e alternativas de energia limpa. A proposta é ampliar a discussão sobre como essas soluções podem fazer parte da rotina da cidade e melhorar a experiência de quem vive ou visita Rio das Ostras.

Um dos pontos de destaque da programação será o Projeto Mobility Park, apresentado entre 18h e 18h40. Associada à região da Lagoa de Iriry, a proposta reúne conceitos de mobilidade ativa e elétrica, educação ambiental, turismo científico e inovação.

A apresentação, no entanto, representa uma etapa de discussão sobre o projeto. Não há, neste momento, anúncio de implantação imediata das estruturas. O fórum servirá justamente para apresentar ideias, estimular o debate e discutir possibilidades relacionadas ao futuro da mobilidade urbana.

A programação segue às 19h, com uma plenária dedicada ao Conselho Gestor de Mobilidade Urbana. O espaço deve concentrar discussões sobre participação, planejamento e os próximos passos relacionados às políticas de mobilidade no município.

Participação

O prazo para inscrição presencial no fórum terminou no dia 4 de setembro. Para quem não conseguiu se cadastrar, a programação poderá ser acompanhada pela transmissão oficial da Câmara Municipal no YouTube.

O encontro acontece na Avenida dos Bandeirantes, 2.000, no loteamento Verdes Mares.

Mais do que discutir veículos e deslocamentos, o fórum coloca em pauta uma questão que faz parte da vida de qualquer cidade: como tornar o caminho mais simples, seguro e acessível para quem precisa chegar ao trabalho, estudar, circular pelo município ou conhecer seus pontos turísticos.